Ein Diebstahl nach dem anderen: Polizei fahndet nach auffällig tätowiertem Mann

Die Diebstahlserie im Raum Mindelheim geht weiter – und wieder spielt ein auffällig tätowierter Mann eine Rolle. Wie bereits berichtet, gibt es aktuell vermehrt Diebstähle im Raum Mindelheim. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um „Profis“ handelt, also um ein gewerbsmäßiges Vorgehen einer oder mehrerer Personen. Der oder die Unbekannten nutzen etwa präparierte Geschenkkartons, um so Ladendiebstähle zu begehen, außerdem wurden Wertsachen in der Öffentlichkeit gestohlen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, zudem setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Vater traf auf den verdächtigen Mann - der flüchtete

Neben den bereits berichteten Straftaten vermeldet die Polizei nun einen neuen Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag am Mindelheimer Bahnhof zugetragen hat. Ein 13-jähriger Schüler habe seinen Schulranzen kurz auf einer Bank am Mindelheimer Bahnhof abgestellt, um sich mit seinen Klassenkameraden zu unterhalten. Als er sich wieder umdrehte, war der Ranzen verschwunden, so die Polizei. Doch weil sich darin ein GPS-Tracker befand, konnte der Vater des Jungen den Schulranzen am Abend am Bahnhof in Mindelheim orten. Dort traf der Vater auf einen 30 bis 35 Jahre alten Mann, „von Kopf bis Fuß tätowiert“, der auf dem Boden saß, so die Polizei. Der Mann hatte neben dem Schulranzen auch mehrere prall gefüllte Einkaufstaschen und ein großes, mit Geschenkpapier und Schleife verpacktes Paket dabei, heißt es im Polizeibericht. Dem Vater sei aufgefallen, dass sich in den Einkaufstaschen viele neuwertige Kleidungsstücke befanden, die sogar noch mit einer Diebstahlsicherung versehen waren. Als er den Mann ansprach, antwortete der zuerst etwas in einer unbekannten Sprache und ergriff dann die Flucht, heißt es im Polizeibericht. Den Schulranzen, sowie das „Geschenk“ und die Einkaufstaschen ließ er zurück. Der Wert des sichergestellten Diebesgutes liegt bei rund 2500 Euro.

Daneben stellt die Polizei eine Häufung von Fahrraddiebstählen fest, die ebenfalls in Zusammenhang zu dem Täter oder den Tätern stehen könnten. Am Dienstag wurde zwischen 18 und 19.15 Uhr in der Bürgermeister-Betz-Straße ein hochwertiges Mountainbike gestohlen, das mit einem Fahrradschloss gesichert war, das ebenfalls gestohlen wurde. Zudem wurde in der Ramminger Straße ein Fahrrad gestohlen, das abgesperrt in einer offenstehenden Garage abgestellt war. Die Tat muss sich am Montag zwischen 16 und 18 Uhr oder Dienstag zwischen 8.30 und 10 Uhr zugetragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer sieht den Mann mit vielen Tätowierungen?

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht: Der gesuchte Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare, eine sportliche Figur und auffällig viele Tätowierungen an Armen und Beinen. Bisher kamen zwei rund 70 x 50 x 20 Zentimeter große, als Geschenk getarnte Kartons zum Einsatz, um Diebstahlsicherungen zu umgehen. Das Geschenkpapier war auffallend rosafarben beziehungsweise gelb mit weißen Blumen gemustert. Der Mann bewegt sich abwechselnd mit E-Scooter und Fahrrad fort. Die Bevölkerung wird gebeten, jeden Hinweis auf die Person oder deren Aufenthaltsort sowie mögliche Begleitpersonen, Transportmittel, Übernachtungs- und Lagerplätze umgehend der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 mitzuteilen. (mz)