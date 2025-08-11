Bahnbrücke in Loppenhausen ist mit einem Jahr Verspätung fertig

Eigentlich hätte die Bahn-Brücke übers Krumbächle südlich von Loppenhausen bereits im Sommer 2024 fertig sein sollen. „Aber man hat das Krumbächle etwas überschätzt“, sagt Bürgermeister Jürgen Tempel schmunzelnd. Die Wetterlage im vergangenen Jahr hatte immer wieder dafür gesorgt, dass Wasser in die Baugrube lief und man nicht weitermachen konnte. Gut ein Jahr später als geplant sind die meisten Arbeiten erledigt und die alte Brücke aus den 50er Jahren, die aus einer Strahlträgerkonstruktion bestand und das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatte, ist durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt. Laut einer Bahnsprecherin konnte die eigentlich geplante Sperrpause im vergangenen Jahr wegen des Starkregens und Hochwassers nicht genutzt werden. Eine neue Sperrpause konnte dann im April 2025 eingetaktet werden. Zu den (Mehr-)Kosten für den Bau hält sich die Bahn bedeckt. Eine Aussage dazu sei erst nach Abschluss aller Arbeiten möglich. „Nach aktuellem Stand wird jedoch lediglich eine geringfügige Abweichung zur ursprünglich veranschlagten Summe erwartet“, so die Sprecherin.

