Ein Kompostbehälter sorgt für einen Brand an der stillgelegten Bahnstrecke in Türkheim

Türkheim

Brand an stillgelegter Bahnstrecke in Türkheim: Feuerwehr reagiert schnell

Zwei alte Kompostbehälter an der ehemaligen Haltestation der stillgelegten Eisenbahn fangen Feuer. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in Türkheim schnell gelöscht werden. 
    Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in Türkheim schnell gelöscht werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

    Im Bereich der ehemaligen Haltestation der stillgelegten Eisenbahn in Türkheim hat ein Anwohner am Donnerstagnachmittag ein Feuer bemerkt: Zwei alte Kompostbehälter aus Holz waren in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen oder Gebäude waren nicht gefährdet, auch ein finanzieller Schaden entstand nicht, da die Behälter ausgemustert waren. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Nummer 08247/96800 entgegen. (mz)

