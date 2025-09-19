Brand an stillgelegter Bahnstrecke in Türkheim: Feuerwehr reagiert schnell

Im Bereich der ehemaligen Haltestation der stillgelegten Eisenbahn in Türkheim hat ein Anwohner am Donnerstagnachmittag ein Feuer bemerkt: Zwei alte Kompostbehälter aus Holz waren in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen oder Gebäude waren nicht gefährdet, auch ein finanzieller Schaden entstand nicht, da die Behälter ausgemustert waren. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Nummer 08247/96800 entgegen. (mz)

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnstrecke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis