Ein neues Stück Stadtgeschichte - und eine drängende Frage

Ein neues Buch soll in Bad Wörishofen alle erfreuen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren. Beim Förderkreis Kneippmuseum wurde es nun vorgestellt. Das Werk von Dr. Alois Epple aus Türkheim trägt den Titel „Häuser und Straßen in Wörishofen“ in der Zeit von 1730 bis 1900 und ist reich ausgestattet mit Bildern von Michael Scharpf, der diese akribisch aufgearbeitet hat. Natürlich ging es bei der Versammlung aber auch um die Zukunft des Museums - und damit auch um die Frage nach der Zukunft des Klosters, in dem Kneipps Andenken bewahrt wird - und so viel Interesse auf sich zieht, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

