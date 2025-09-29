Ein unvergesslicher Abend mit Igor Levit

Icon Menü
Bad Wörishofen

Der Ausnahmepianist plant Großes mit dem besten Nachwuchsorchester Bayerns.
Von Markus Heinrich
    Wer findet den Weltstar? Igor Levit war nach dem Konzert umlagert, viele wollten im VIP-Bereich ein Erinnerungsfoto mit ihm. Foto: Bernd Feil

    Klavier-Superstar Igor Levit hat in Bad Wörishofen gleich zwei Bestmarken gesetzt: Sein Konzert war ruckzuck ausverkauft – und er bescherte dem vbw-Festivalorchester einen Rekordansturm an Talenten.

