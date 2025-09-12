Icon Menü
Ein Zerwürfnis ersten Grades vor der Wahl in Bad Wörishofen

Kommentar

Ein Zerwürfnis ersten Grades vor der Wahl

In Bad Wörishofen ist der Wahlkampf eröffnet. Gleich mehrere Parteien wollen einen Wechsel an der Rathausspitze erreichen.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Die Kommunalwahlen in Bayern sollen am 8. März 2026 stattfinden.
    Die Kommunalwahlen in Bayern sollen am 8. März 2026 stattfinden. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

    Wer erinnert sich noch? Frisch im Amt, griffen 2020 Bürgermeister Stefan Welzel, Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid gemeinsam zu Pinsel und Farbe, um im Rathaus-Erdgeschoß den „Konferenzraum Kneipp“ zu schaffen. Das damals verbreitete Foto sollte zeigen, dass es nun gemeinsam für die Stadt vorangeht. Die Grünen hatten Welzel im Wahlkampf gegen Amtsinhaber Paul Gruschka am Ende in der Stichwahl sogar unterstützt. Doch schon bald bekam dieses Bild Risse, später dann sind Gräben entstanden, die offenbar nicht mehr zu füllen sind.

