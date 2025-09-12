Ein Zerwürfnis ersten Grades vor der Wahl

Wer erinnert sich noch? Frisch im Amt, griffen 2020 Bürgermeister Stefan Welzel, Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid gemeinsam zu Pinsel und Farbe, um im Rathaus-Erdgeschoß den „Konferenzraum Kneipp“ zu schaffen. Das damals verbreitete Foto sollte zeigen, dass es nun gemeinsam für die Stadt vorangeht. Die Grünen hatten Welzel im Wahlkampf gegen Amtsinhaber Paul Gruschka am Ende in der Stichwahl sogar unterstützt. Doch schon bald bekam dieses Bild Risse, später dann sind Gräben entstanden, die offenbar nicht mehr zu füllen sind.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Welzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis