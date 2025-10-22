Viel Platz, moderne Technik und eine ansprechende Gestaltung: Das neue Feuerwehrhaus kommt gut an

Die Feuerwehr ist schon eingezogen in das neue Gebäude an der Krumbacher Straße in Pfaffenhausen, und jetzt hatten die Einwohner der Gemeinde, die Gelegenheit sich dort umzusehen. Zur Straßenseite sind die großen Tore prägnant für das Erscheinungsbild. Dahinter befindet sich die große Halle für die Einsatzfahrzeuge. Hier hatten besonders die Kinder Spaß, denn selbst in das Fahrerhaus zu steigen, war schon etwas besonders Tolles. Nur das kostenlose Angebot von Gummibärchen konnte da noch konkurrieren.

Neues Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen öffnet erstmals seine Türen

Die Erwachsenen erfuhren bei einer Live-Präsentation, wie Wasserschläuche automatisch gewaschen und dann mit Wasser bis zu einem Druck von 16 bar gefüllt werden. 60 Sekunden musste der Schlauch das aushalten, dann war er weiterhin einsatzbereit. Das Ergebnis jeder Prüfung wird in dem digitalen System der „Schlauchpflege-Kompaktanalage“ gespeichert, mithilfe eines Barcodes in der Kupplung des Schlauches.

Besucher bei der Präsentation der neuen Schlauchpflege-Kompaktanlage, wo die Löschschläuche gewaschen und auf Dichtigkeit geprüft werden. Foto: Ulla Gutmann

Fertig geprüfter Schlauch mit Barcode in der Kupplung, über den die Informationen der Überprüfung gespeichert werden können. Foto: Ulla Gutmann

Welche Räume es in der neuen Pfaffenhausener Feuerwehr gibt

Es gibt eine Werkstatt, einen Raum für die Wärmepumpe und die Speicher der PV-Anlage auf dem Dach. Die Toiletten mit Duschkabinen und Umkleide sind großzügig und getrennt für Männer und Frauen angelegt. Im Waschraum für die Feuerwehrschutzkleidung steht eine riesengroße Waschmaschine und in einem weiteren Raum für Helme, Schutzkleidung und Stiefel befinden sich auch Spinde für die Alltagskleidung, alles beschriftet mit den Namen der Feuerwehrleute. Hier ist auch der Info-Panel oder Alarmmonitor an der Wand befestigt, immer mit den neuesten Informationen, die vor einem Einsatz besonders wichtig sind.

Helme, Stiefel und Schutzanzüge sind jetzt übersichtlich untergebracht in den neuen Räumen. Foto: Ulla Gutmann

Moderne Computer stehen in einem Büroraum, die Wand geschmückt mit Zeichnungen von Lotta und Greta Scheifele, Töchter von einem der Feuerwehrmänner, mit Glückwünschen zum neuen Feuerwehrgebäude. Ein Besprechungsraum liegt nebenan und für Feiern oder die Brotzeit nach einem Einsatz gibt es einen großen Raum mit Tischen und Stühlen und einer Ausgabetheke, den an diesem Tag die Besucher ausgiebig nutzen.

Zeichnungen von Lotta und Greta Scheifele im Büroraum des neuen Feuerwehrhauses mit Glückwünschen. Foto: Ulla Gutmann

Ein neues Feuerwehrhaus war lange der Wunsch der Feuerwehr

Alfred Kerschmaier, früher Erster Kommandant der Pfaffenhausener Feuerwehr, erinnerte daran, dass er bereits im Jahr 2002 bei der Marktgemeinde ein neues Feuerwehrhaus beantragt hatte. Zwischendrin war auch ein anderer Standort im Gespräch, bis letztlich diese Stelle für einen Neubau festgelegt wurde: Es hat lange gedauert, aber Pfaffenhausen hat jetzt ein Gebäude für seine Feuerwehr in bester logistischer Lage und mit modernster Technik ausgestattet.

Außenansicht des neuen Feuerwehrhauses in Pfaffenhausen in moderner, schlichter Optik, gut erreichbar über die Krumbacher Straße. Foto: Ulla Gutmann

Besucher in der großen Halle für die Feuerwehrfahrzeuge. Foto: Ulla Gutmann