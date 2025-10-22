Icon Menü
Einblick hinter die Kulissen: So sieht das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen aus

Pfaffenhausen

Viel Platz, moderne Technik und eine ansprechende Gestaltung: Das neue Feuerwehrhaus kommt gut an

Zahlreiche Pfaffenhausener nutzten die Gelegenheit, schon vor dem offiziellen Einweihungstermin im April 2026 ihr neues Feuerwehrhaus zu besichtigen.
Von Ulla Gutmann
    Die Bürger und Bürgerinnen aus Pfaffenhausener kamen mit ihren Kindern, um das neue Feuerwehrhaus zu besichtigen. Da war einiges geboten!
    Die Bürger und Bürgerinnen aus Pfaffenhausener kamen mit ihren Kindern, um das neue Feuerwehrhaus zu besichtigen. Da war einiges geboten! Foto: Ulla Gutmann

    Die Feuerwehr ist schon eingezogen in das neue Gebäude an der Krumbacher Straße in Pfaffenhausen, und jetzt hatten die Einwohner der Gemeinde, die Gelegenheit sich dort umzusehen. Zur Straßenseite sind die großen Tore prägnant für das Erscheinungsbild. Dahinter befindet sich die große Halle für die Einsatzfahrzeuge. Hier hatten besonders die Kinder Spaß, denn selbst in das Fahrerhaus zu steigen, war schon etwas besonders Tolles. Nur das kostenlose Angebot von Gummibärchen konnte da noch konkurrieren.

    Neues Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen öffnet erstmals seine Türen

    In der neuen Schlauchpflegeanlage der Pfaffenhauser Feuerwehr werden Schläuche gereinigt und geprüft. Ob sie über längere Zeit Druckbelastung aushalten wird in einem Protokoll festgehalten.
    Icon Galerie
    23 Bilder
    Erstmals konnten sich die Bürger und Bürgerinnen Pfaffenhausens ein Bild machen von den Räumlichkeiten und der modernen Technik im neuen Feuerwehrhaus Pfaffenhausen.

    Die Erwachsenen erfuhren bei einer Live-Präsentation, wie Wasserschläuche automatisch gewaschen und dann mit Wasser bis zu einem Druck von 16 bar gefüllt werden. 60 Sekunden musste der Schlauch das aushalten, dann war er weiterhin einsatzbereit. Das Ergebnis jeder Prüfung wird in dem digitalen System der „Schlauchpflege-Kompaktanalage“ gespeichert, mithilfe eines Barcodes in der Kupplung des Schlauches.

    Besucher bei der Präsentation der neuen Schlauchpflege-Kompaktanlage, wo die Löschschläuche gewaschen und auf Dichtigkeit geprüft werden.
    Besucher bei der Präsentation der neuen Schlauchpflege-Kompaktanlage, wo die Löschschläuche gewaschen und auf Dichtigkeit geprüft werden. Foto: Ulla Gutmann
    Fertig geprüfter Schlauch mit Barcode in der Kupplung, über den die Informationen der Überprüfung gespeichert werden können.
    Fertig geprüfter Schlauch mit Barcode in der Kupplung, über den die Informationen der Überprüfung gespeichert werden können. Foto: Ulla Gutmann

    Welche Räume es in der neuen Pfaffenhausener Feuerwehr gibt

    Es gibt eine Werkstatt, einen Raum für die Wärmepumpe und die Speicher der PV-Anlage auf dem Dach. Die Toiletten mit Duschkabinen und Umkleide sind großzügig und getrennt für Männer und Frauen angelegt. Im Waschraum für die Feuerwehrschutzkleidung steht eine riesengroße Waschmaschine und in einem weiteren Raum für Helme, Schutzkleidung und Stiefel befinden sich auch Spinde für die Alltagskleidung, alles beschriftet mit den Namen der Feuerwehrleute. Hier ist auch der Info-Panel oder Alarmmonitor an der Wand befestigt, immer mit den neuesten Informationen, die vor einem Einsatz besonders wichtig sind.

    Helme, Stiefel und Schutzanzüge sind jetzt übersichtlich untergebracht in den neuen Räumen.
    Helme, Stiefel und Schutzanzüge sind jetzt übersichtlich untergebracht in den neuen Räumen. Foto: Ulla Gutmann

    Moderne Computer stehen in einem Büroraum, die Wand geschmückt mit Zeichnungen von Lotta und Greta Scheifele, Töchter von einem der Feuerwehrmänner, mit Glückwünschen zum neuen Feuerwehrgebäude. Ein Besprechungsraum liegt nebenan und für Feiern oder die Brotzeit nach einem Einsatz gibt es einen großen Raum mit Tischen und Stühlen und einer Ausgabetheke, den an diesem Tag die Besucher ausgiebig nutzen.

    Zeichnungen von Lotta und Greta Scheifele im Büroraum des neuen Feuerwehrhauses mit Glückwünschen.
    Zeichnungen von Lotta und Greta Scheifele im Büroraum des neuen Feuerwehrhauses mit Glückwünschen. Foto: Ulla Gutmann

    Ein neues Feuerwehrhaus war lange der Wunsch der Feuerwehr

    Alfred Kerschmaier, früher Erster Kommandant der Pfaffenhausener Feuerwehr, erinnerte daran, dass er bereits im Jahr 2002 bei der Marktgemeinde ein neues Feuerwehrhaus beantragt hatte. Zwischendrin war auch ein anderer Standort im Gespräch, bis letztlich diese Stelle für einen Neubau festgelegt wurde: Es hat lange gedauert, aber Pfaffenhausen hat jetzt ein Gebäude für seine Feuerwehr in bester logistischer Lage und mit modernster Technik ausgestattet.

    Außenansicht des neuen Feuerwehrhauses in Pfaffenhausen in moderner, schlichter Optik, gut erreichbar über die Krumbacher Straße.
    Außenansicht des neuen Feuerwehrhauses in Pfaffenhausen in moderner, schlichter Optik, gut erreichbar über die Krumbacher Straße. Foto: Ulla Gutmann
    Besucher in der großen Halle für die Feuerwehrfahrzeuge.
    Besucher in der großen Halle für die Feuerwehrfahrzeuge. Foto: Ulla Gutmann
