Wie erlebt eine Grundschulleiterin den Endspurt vor den Sommerferien?

MZ: Frau Gruber, der Countdown zu den Ferien läuft. Wie geht es Ihnen?

SABINE GRUBER: Gut.

MZ: Wobei stören wir Sie gerade?

SABINE GRUBER: Beim Lesen der Zeugnisse.

MZ: Was steht in der Schule vor den Ferien noch an?

SABINE GRUBER: In der letzten Schulwoche verabschieden wir die Viertklasskinder und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die die Schule verlassen oder in Pension gehen. In der ersten Ferienwoche stehen dann Stundenplanarbeiten für das kommende Schuljahr an.

MZ: Was werden Sie in den Ferien vermissen?

SABINE GRUBER: Die Schülerinnen und Schüler – ihre Ideen und die Gespräche mit ihnen.

MZ: Was sind Ihre Pläne für die Ferien?

SABINE GRUBER: Ich habe vor, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, in Ruhe Zeitung zu lesen, gemütlich im Garten zu werkeln und ein paar Tage Urlaub zu machen – wann und wo ist noch unklar. Am liebsten ist mir Camping mit schönem Wetter.