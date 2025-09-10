Icon Menü
Einbrecher in Stetten: Unbekannte durchsuchen Haus – Zeugen gesucht!

Stetten

Einbrecher gehen leer aus

Unbekannte sind in ein Haus in Stetten eingestiegen, haben aber offenbar nichts gestohlen. Zeugen gesucht.
Von Ulf Lippmann
    Einen Einbruch meldet die Polizei aus Stetten. Foto: Boris Roessler/dpa

    In ein Einfamilienhaus in Stetten wurde zwischen dem 2. und 6. September eingebrochen. Laut Polizei versuchten unbekannte Täter zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln und gelangten dann über ein gekipptes Fenster ins Haus in der Alpenstraße. Die Räume wurden durchsucht, es wurde aber offenbar nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

