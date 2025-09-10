Einbrecher gehen leer aus

In ein Einfamilienhaus in Stetten wurde zwischen dem 2. und 6. September eingebrochen. Laut Polizei versuchten unbekannte Täter zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln und gelangten dann über ein gekipptes Fenster ins Haus in der Alpenstraße. Die Räume wurden durchsucht, es wurde aber offenbar nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)
Stetten
