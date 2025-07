Treibt ein Einbrecher und Dieb in Mindelheim und Umgebung sein Unwesen?

In Mindelheim und Pfaffenhausen ist es in den vergangenen Tagen zu einer Häufung von Straftaten gekommen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus: Sie sucht nach einem knapp 35 Jahre alten Mann mit auffälligen Tätowierungen.

In ein Büro in der Mühlgasse wurde ebenso eingebrochen wie in einen Discounter in der Landsberger Straße in Mindelheim, zudem wurden zwei grüne E-Scooter entwendet, wie die Polizei vermeldet. Der oder die Täter warfen außerdem in zwei Fällen Fahrzeugscheiben ein und stahlen eine Handtasche beziehungsweise einen Rucksack aus den Autos. Bei einem dieser beiden Aufbrüche wurde eine Person beobachtet: Am Montag zwischen 7.50 Uhr und 8.05 Uhr warf der Mann mit einem Stein die Seitenscheibe eines Autos in der Christoph-Scheiner-Straße in Mindelheim ein, woraufhin er daraus die Handtasche entwendete. Der Täter flüchtete mit einem grünen Fahrrad, Teile der Beute konnten kurze Zeit später im Bereich der Ahornallee wiedergefunden werden.

Der Dieb stahl die Handtasche aus dem Fahrradkorb der Frau

Zuvor, gegen 7.30 Uhr, radelte ein unbekannter Mann auf dem Fahrrad von hinten an eine Radlerin heran und stahl die Handtasche aus dem Fahrradkorb der Frau. Während die Frau die Verfolgung aufnahm, nahm der Dieb den Geldbeutel aus der Tasche und warf diese fort. Mit dem Geldbeutel gelang ihm die Flucht. Der Mann trug schwarze Bekleidung und war auf einem Mountainbike unterwegs.

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr entwendete ein unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt in der Allgäuer Straße aus der Handtasche einer Kundin den Geldbeutel und flüchtete auf einem schwarzen E-Scooter.

Die Mindelheimer Polizei sucht nach einem Mann mit Tätowierungen

Ob alle Taten in Zusammenhang stehen, werden die Ermittlungen ergeben, heißt es von Seiten der Polizei. Sie sucht als möglichen Täter einen 30 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzgeschorenen Haaren sowie auffälligen Tätowierungen an den Armen und zumindest dem rechten Unterschenkel. Die Person ist vermutlich mit einem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder auch Opfer einer gleich gelagerten Straftat geworden sind, werden gebeten, sich an die Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 zu wenden. (mz)