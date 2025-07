Einbruch in eine Apotheke: Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag ist in eine Apotheke in Türkheim eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei über die Schiebetür Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten Bargeld. Andere Gegenstände oder gar Medikamente haben sie laut Polizei nicht gestohlen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Schiebetür, zusammen mit dem Beuteschaden beträgt er rund 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, sie sollen sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)

