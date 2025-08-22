Einbruch in Türkheimer Firma: Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Montag (19. August) sind Unbekannte in einen Verwertungsbetrieb für Metalle in Türkheim (Unterallgäu) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch etwa gegen 3 Uhr nachts. Vier Täter überwanden mehrere Zäune, um auf das Gelände in der Unterfeldstraße zu gelangen.
Einbruch in Türkheim: Mit diesem Auto waren die Täter unterwegs
Nachdem die bisher unbekannten Täter gewaltsam in eine Halle eingedrungen waren, entwendeten sie eine größere Menge an Metallen. Diese schafften sie auf die südwestliche Seite des Geländes, wo ein Fahrzeug, mutmaßlich ein Kastenwagen, zum Abtransport bereit stand. Die Täter nutzten außerdem ein zweites Fahrzeug, ein dunkles Auto.
Einbruch in Türkheim: Polizei sucht Zeugen
Bei dem Einbruch in Türkheim entstand laut Polizei ein Entwendungsschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zudem entstand ein erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, können Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 08331/100-0 der Kriminalpolizei Memmingen mitteilen.
Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu
- Landrat: Alex Eder (Freie Wähler)
- Fläche: 1.229,53 Quadratkilometer
- Verwaltungssitz: Mindelheim
- Städte: Mindelheim, Bad Wörishofen
- Einwohner: 145.298 (Stand: Ende 2023)
- Höchster Punkt: 849 Meter
- Tiefster Punkt: 510 Meter
- Kreisgliederung: 52 Gemeinden
- Autokennzeichen: MN
- Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen
- Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren
- Homepage: www.unterallgaeu.de
