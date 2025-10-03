Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Einbruch: Unbekannte richten in Geschäftsgebäude hohen Schaden an

Mindelheim

Unbekannte brechen in Geschäftsgebäude ein

Ein Verwaltungs- und Lagergebäude im Bereich der Tegelbergstraße in Mindelheim war das Ziel von Einbrechern. Sie haben dort einen hohen Schaden hinterlassen.
    • |
    • |
    • |
    In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in Mindelheim in ein Lager- und Verwaltungsgebäude im Bereich der Tegelbergstraße eingedrungen.
    In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in Mindelheim in ein Lager- und Verwaltungsgebäude im Bereich der Tegelbergstraße eingedrungen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Lager- und Verwaltungsgebäude im Bereich der Tegelbergstraße in Mindelheim eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Türen und Büromöbel. Den Schaden, den sie dabei anrichteten, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine hohe vierstellige Summe. Dazu, was die Einbrecher mitgenommen haben und wie viel die Beute wert ist, konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die am Freitag zwischen 1 und 5 Uhr nachts verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tegelbergstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden