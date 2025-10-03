Unbekannte brechen in Geschäftsgebäude ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Lager- und Verwaltungsgebäude im Bereich der Tegelbergstraße in Mindelheim eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Türen und Büromöbel. Den Schaden, den sie dabei anrichteten, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine hohe vierstellige Summe. Dazu, was die Einbrecher mitgenommen haben und wie viel die Beute wert ist, konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die am Freitag zwischen 1 und 5 Uhr nachts verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tegelbergstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

