Wörishofer Einwände zum Matzberger schwer nachvollziehbar

Plus Warum genehmigt der Bauausschuss den Matzberger-Umbau in Bad Wörishofen nicht? Druck durch die Flüchtlingsfrage. Ein Kommentar.

Man fragt sich nach der neuerlichen Diskussion im Bad Wörishofer Bauausschuss schon, was dieser mit seiner ablehnenden Haltung zum Matzberger-Vorhaben erreichen möchte.

Da steht eine Bauvoranfrage des Besitzers, die alle rechtlichen Vorgaben erfüllt, vom Bauamt mit Zustimmung versehen wird, doch abgelehnt wird. Bei dem Vorhaben an dieser, für die Zukunft der Stadt so maßgeblichen Stelle, ist zweifellos Vorsicht geboten. Doch wenn der Investor einen Plan vorlegt, der das Gebäude in seinem bisherigen Zustand mit gleicher Fassade, auch dem Vorbau und den Türmchen, erhalten möchte, auch wieder eine Gaststätte mit Café betreiben will, dann sollte man meinen, dass dies doch den allgemeinen Wünschen entspräche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen