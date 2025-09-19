Wie man Suppen, Soßen und sogar Spätzle haltbar machen kann

Beim Einkochen denken die meisten zuerst an Schraubgläser mit Marmelade, an Weckgläser mit Obst und Gemüse aus dem Garten oder an Suppen und Soßen. Doch fast alles in der Küche lässt sich auf diese Weise haltbar machen: Auch Kuchen, Spätzle oder gekochte Nudeln können eingekocht werden! „Eigentlich kann ein ganzes Menü im Glas vorbereitet werden“, sagt die Einkochexpertin Diana Doppler. Wie das geht und welche Tipps und Tricks dabei zu beachten sind, verrät sie bei einer Vorführung in Oberrieden.
Oberrieden
