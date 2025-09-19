Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Einkochkurs im Allgäu: Wie man Suppen, Soßen und sogar Spätzle haltbar machen kann

Oberrieden

Wie man Suppen, Soßen und sogar Spätzle haltbar machen kann

Beim Einkochkurs zeigt Diana Doppler, wie man Obst, Gemüse und auch Spätzle einwecken kann. Dabei verrät sie Tipps und Tricks, die sogar die Landfrauen staunen lassen.
Von Sina-Lara Nachtrub
    • |
    • |
    • |
    Diana Doppler zeigt, wie man Obst und Gemüse, aber auch Spätzle und Nudeln, einkochen kann.
    Diana Doppler zeigt, wie man Obst und Gemüse, aber auch Spätzle und Nudeln, einkochen kann. Foto: Sina-Lara Nachtub

    Beim Einkochen denken die meisten zuerst an Schraubgläser mit Marmelade, an Weckgläser mit Obst und Gemüse aus dem Garten oder an Suppen und Soßen. Doch fast alles in der Küche lässt sich auf diese Weise haltbar machen: Auch Kuchen, Spätzle oder gekochte Nudeln können eingekocht werden! „Eigentlich kann ein ganzes Menü im Glas vorbereitet werden“, sagt die Einkochexpertin Diana Doppler. Wie das geht und welche Tipps und Tricks dabei zu beachten sind, verrät sie bei einer Vorführung in Oberrieden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden