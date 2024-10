Ein größerer Polizeieinsatz in Bad Wörishofen hat unlängst für Aufsehen gesorgt. Die Einsatzfahrzeuge parkten mitten in der Fußgängerzone, am Denkmalplatz. Zunächst war nicht klar, was genau der Grund für das frühmorgendliche Aufgebot war. Doch langsam kommt Licht in die Angelegenheit. Die Kripo Augsburg ermittelt.

