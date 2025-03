Preise, neue Sorten und Co: Die Eissaison startet im Unterallgäu

Kein Dubai-, dafür Mindelheim-, Apfelstrudel- und sogar Pokémon-Eis gibt es bei uns in der Region: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und längeren Tagen öffneten die Eisdielen in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim ihre Türen, um für Abkühlung zu sorgen. Die ersten Gäste mussten aber feststellen, dass das Eis auch 2025 vielerorts wieder teurer geworden ist. Was kostet die Kugel nun in diesem Jahr und welche neuen Trendsorten gibt es?

