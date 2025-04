Eiserne Hochzeit: Gisela und Kurt Schmitz sind seit 65 Jahren verheiratet

Dieses Ehejubiläum ist so selten, dass auch die Gratulanten erst einmal nachschlagen mussten, wie es heißt, wenn ein Paar 65 Jahre verheiratet ist. Es ist die „eiserne Hochzeit“, die Gisela und Kurt Schmitz jetzt im Mindelheimer Seniorenheim St. Georg feiern konnten. Gemeinsam leben sie seit knapp zwei Jahren in Mindelheim, zuvor wohnten sie im Landkreis Augsburg.

Das Jubelpaar hat sich beim Fußballturnier kennengelernt

Begonnen hat ihre Liebesgeschichte jedoch an der Mosel, denn Gisela Schmitz stammt aus Bacharach am Rhein und Kurt aus Kottenheim in der Eifel. Kurts Schwester war damals mit mehreren Freundinnen unterwegs, zu denen auch Gisela gehörte. Als Kurt bei einem Fußballturner an der Mosel spielte, waren die jungen Damen im Publikum, und seine Schwester hat gesagt: „Da ist eine für dich dabei“, berichtet Kurt und lächelt. Sie hatte ganz offenbar den richtigen Riecher, denn die Liebe zwischen den beiden hält jetzt schon über sechs Jahrzehnte. Anfang der 1970er-Jahre zog die Familie berufsbedingt nach Bayern. Tochter Stefanie lernte den Mindelheimer Karl-Heinz Negele kennen, mit dem sie mittlerweile in Markdorf wohnt. Zur Familie gehören außerdem ein Enkel und zwei Urenkel.

Kurt und Gisela Schmitz waren gemeinsam mit dem Lkw unterwegs

Zum Ehejubiläum gratulierten auch Einrichtungsleiter Markus Ditterich und Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, der auch die Glückwünsche des Landrats überbrachte. Bei der kleinen Feier erzählte der Jubilar, der früher mit dem Lkw unterwegs war, dass seine Frau ihn oft auf den Touren begleitet habe. So haben sie viel Zeit miteinander verbracht und offenbar auch viel Freude gehabt, denn noch immer lächeln sich die beiden glücklich an und sind froh, einander zu haben.