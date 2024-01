Am Freitag steigt das Eishockey-Derby zwischen Celtics und Wölfen Türkheim

Eigentlich hätte die Partie bereits vor Weihnachten ausgetragen werden sollen. Doch dann kam der Schnee. So treffen die Celtics und die Wölfe erst jetzt erstmals in dieser Saison aufeinander.

Es ist das Highlight der bisherigen Bezirksligasaison: Am Freitag stehen sich ab 20 Uhr im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion die Türkheimer Celtics und die Wörishofer Wölfe gegenüber.

Kaum eine andere Partie in Bayerns sechsthöchster Spielklasse verspricht eine solche Spannung und Brisanz wie das Aufeinandertreffen der beiden Unterallgäuer Traditionsvereine.

Die Wörishofer Wölfe sind aktuell voll im Plan

Nachdem vergangene Saison beide Derbys an die Türkheimer gegangen waren, ist die Ausgangslage diesmal eine andere. Der EV Bad Wörishofen hat seinen Kader mit zwei tschechischen Importspielern, Michal Telesz und Michael Schejbal, verstärkt. Das Ziel der Wölfe wurde vor der Saison deutlich formuliert: So schnell wie möglich wieder in die Landesliga aufsteigen. Dass dies kein gänzlich unrealistisches Ziel ist, macht der bisherige Saisonverlauf deutlich. Mit acht Siegen aus zehn Spielen und 24 Punkten steht der EVW aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Einzig gegen den Ligaprimus aus Königsbrunn sowie etwas überraschend gegen den ESV Buchloe 1b zogen die Wölfe den Kürzeren.

In direkter Schlagdistanz dahinter lauert mit 22 Punkten aus elf Spielen der ESV Türkheim. Nach der kurzen Durststrecke und den Niederlagen gegen Maustadt, Königsbrunn und Bad Bayersoien haben die Celtics zuletzt mit drei Siegen in Folge neues Selbstvertrauen getankt. Entsprechend warnt Bad Wörishofens Trainer Dominic Weis: "Für uns kommen nun die Wochen der Entscheidung", hatte der Wölfe-Coach vor dem Heimspiel gegen den ESV Buchloe 1b gesagt. "Wir werden alles daran setzen, mit der Maximalpunktzahl aus den Spielen gegen Buchloe und Türkheim zu gehen", sagte er.

Die Türkheim Celtics sind nicht chancenlos

Teil eins erledigten die Wölfe vergangenes Wochenende souverän, mit 3:0 wurde der ESV Buchloe 1b bezwungen. Am Freitag muss der EVW wohl auf die beiden Vereitiger Jos Busch (Rückenprobleme) und Anton Hanke (Zahn-OP) verzichten. Auch die Türkheimer sind nicht ganz komplett: Stürmer Jonas Müller ist verletzt, außerdem fehlt der gesperrte Markus Kerber.

Celtics-Coach Michael Fischer schiebt die Favoritenrolle den Gästen zu: „Mit Bad Wörishofen kommt ein Gegner, der sich über den Sommer gut verstärkt hat. In der Quantität haben sie zugelegt und können somit jeden Ausfall kompensieren. Die Reihen sind dementsprechend sehr ausgeglichen. Das wird für uns eine brutal schwere Aufgabe.“ Wenn der ESV Türkheim jedoch die richtige Spielweise an den Tag legt, sieht Fischer seine Celtics am Freitag keinesfalls chancenlos.

Er weiß, wozu sein Team fähig ist: „Wir dürfen dem Gegner keine unnötigen Räume geben, müssen physisch hart spielen, selber stets diszipliniert und intelligent agieren. Bei diesem Derby wird es auf die Tagesform ankommen und darauf, wer bereit ist über seine Grenzen hinauszugehen. Meine Jungs wissen, worauf es ankommt und werden bereit sein.“

Für die Zuschauer im Stadion haben sich die Celtics außerdem etwas einfallen lassen: So werden am Freitag zwei Auswärtstrikots sowie zwei Spielerjacken verlost. Lose gibt es an der Tageskasse. Die Gewinner werden in der zweiten Drittelpause bekannt gegeben.