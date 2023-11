Eishockey

vor 17 Min.

Bei der Türkheimer Familie Mersberger dreht sich alles um den Puck

Plus Drei Jungs, die alle in verschiedenen Altersklassen Eishockey spielen. Da braucht es während der Saison ein perfektes Zeitmanagement, wie Familie Mersberger beweist.

Von Axel Schmidt

Die kleine Anna steht schon sicher in ihren Schlittschuhen auf dem Eis. Ihre Schritte auf dem glatten Untergrund sind zwar noch etwas wackelig, doch ihre Eltern haben keinen Zweifel: Die Dreijährige wird in die Fußstapfen ihrer drei älteren Brüder treten - und bald auch das Trikot des ESV Türkheim tragen und dem Puck hinterherjagen.

Für Karin und Martin Mersberger geht der Weg, der vor zehn Jahren in der Eislaufschule mit ihrem ältesten Sohn begann, damit noch ein bisschen weiter. Ein Weg, der dafür sorgt, dass sich das Familienleben von September bis März nach Trainingszeiten und Spielterminen richtet. Mama Karin, die als Industriekauffrau in einer Türkheimer Firma arbeitet, gibt dann die Terminplanerin: "Wir richten uns in den Wintermonaten wirklich nach dem Spielplan. Das wissen auch alle in der Familie", sagt die 45-Jährige. Da werden dann schon mal Familienfeiern verschoben, wenn es sein muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

