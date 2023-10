Eishockey

07:20 Uhr

Der ESV Türkheim erneuert Stadion und Mannschaft

Plus Seit über 40 Jahren spielt der ESV Türkheim im Sieben-Schwaben-Eisstadion. Seit 2016 ist das Stadion überdacht. Nun wurde wieder fleißig gebaut.

Es war ein besonderes Weihnachtsgeschenk, das sich der ESV Türkheim am 19. Dezember 1981 gemacht hat: An jenem Tag wurde das Eisstadion an der Waldstraße eingeweiht und dient seitdem dem ESV Türkheim als Heimstätte. Zunächst noch mit einer Natureisbahn, ab 1999 mit einer Kunsteisfläche. Und seit 2016 ist diese Eisfläche auch überdacht. Der ESV Türkheim hat für seine Eishockeyspieler und Hobbyläufer eine wetterbeständige Sportanlage geschaffen.

Diese wurde nun in den vergangenen Wochen und Monaten weiter verbessert. Denn der ESV Türkheim wird ab der nächsten "Eiszeit" auf einer neuen Eisfläche, die von einer ebenso neuen Bande begrenzt ist, dem Puck hinterherjagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

