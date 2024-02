Der ESV Türkheim gewinnt ein packendes Derby gegen Buchloe

Im Derby gegen den ESV Buchloe 1b sichert sich der ESV Türkheim den dritten Platz und der Bezirksligagruppe West. Vor allem eine Szene sorgt für hitzige Diskussionen.

In einem spannungsgeladenen Bezirksligaspiel gewann der ESV Türkheim verdient gegen den ESV Buchloe 1b. Die gut 200 Fans im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion sahen von Beginn an einen ESVT, der bemüht war, das Spielgeschehen zu übernehmen.

Den Kelten merkte man den unbedingten Willen an, trotz der verspielten Chance auf die Play-off-Plätze,die Saison mit dem dritten Platz zu beenden.

Der Türkheimer Sturmlauf endet zunächst schnell

So startete Türkheim fulminant und ging bereits in der zweiten Minute durch Maximilian Döring in Führung. Doch das war es dann erst einmal mit dem Türkheimer Sturmlauf. Buchloe war durch den Gegentreffer wachgerüttelt worden und nutzte knapp zehn Minuten später eine Überzahl - Türkheims Kapitän Sascha Volger saß auf der Strafbank - zum 1:1-Ausgleich durch Benjamin Katerbau. Nun waren die Türkheimer wieder an der Reihe und nur 60 Sekunden später traf Joel Sirch mit einem Gewaltschuss zur erneuten Führung.

Mitunter wurde es im Nachbarschaftsderby zwischen dem ESV Türkheim (blau-gelbe Trikots) und dem ESV Buchloe 1b auch hitzig und handgreiflich. Foto: Michael Mersberger

Im zweiten Drittel wurde die Partie zerfahrener und Torchancen waren zunächst Mangelware. Schließlich verhinderten das Torgestänge und ein gut aufgelegter Gästetorwart den dritten Türkheimer Treffer. Auf der Gegenseite sorgte Buchloes Ivo Wünsch nach einem mustergültigen Konter für das 2:2. Danach wurde es hässlich:

Nach einem Beinstellen gegen Moritz Hanslbauer zeigten die Schiedsrichter eine Strafzeit gegen Buchloe an. Weil Türkheim jedoch in Puckbesitz war, lief das Spiel weiter. Markus Amberger vom ESV Buchloe schien die angezeigte Strafe gegen sein Team nicht mitbekommen zu haben und fuhr einen völlig überzogenen Check von hinten gegen Hanslbauer. Der Türkheimer schlug Kopf voraus in die Bande und blieb danach regungslos auf dem Eis liegen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, erst nach der Partie kam die Entwarnung: Hanslbauer war nicht schwerer verletzt. Für Buchloes Amberger war die Partie ebenfalls beendet. Die Schiedsrichter ahndeten das Vergehen mit einer 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe.

Im Schlussdrittel macht Türkheim alles klar

Türkheim kam im Schlussdrittel besser aus der Kabine und wollte nun unbedingt die Führung erzielen. Dies gelang dann schließlich in der 46. Minute durch Mathias Wexel. Buchloe versuchte danach alles, um auszugleichen, doch die Celtics-Defensive stand sicher. Und gelang den Gästen doch mal ein Torschuss, war Türkheims Goalie Michael Bernthaler zur Stelle. Sieben Minuten vor Schluss fiel dann die Entscheidung: Ein Schuss von Michael Urbanek von der blauen Linie konnte Kindl im Tor der Gäste nur abprallen lassen - und Felix Ambos staubte zum 4:2 ab.

Jubel im Sieben-Schwaben-Eisstadion: Der ESV Türkheim hat den Nachbarn ESV Buchloe 1b bezwungen. Foto: Michael Mersberger

Celtics-Kapitän Sascha Volger war nach dem Spiel zufrieden: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine gute und aggressive Buchloer Mannschaft. Wir haben zur richtigen Zeit kühlen Kopf bewahrt und uns nicht von der teils überharten Gangart anstecken lassen. Jetzt freuen wir uns auf das letzte Saisonspiel und hoffen nochmals auf ein volles Stadion."

"Blaulichttag" im letzten Heimspiel des ESV Türkheim

Im letzten Saisonspiel am Sonntag, 25. Februar, treffen die Celtics zu Hause um 16.30 Uhr auf den EC Senden. Besonderes Highlight: Der ESV Türkheim macht aus dem Spiel einen Blaulichtspieltag. Das heißt alle Mitglieder von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW, Pflegeheimen und so weiter erhalten kostenlosen Eintritt.