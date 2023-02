Eishockey

Der ESV Türkheim gewinnt Spiel zwei in den Play-offs

Plus Nach der unglücklichen Niederlage im ersten Play-off-Spiel gegen den DEC Inzell sind die Türkheimer im Heimspiel gefordert. Und die Celtics liefern ab.

Von Axel Schmidt

Die Play-offs waren das erklärte Ziel des ESV Türkheim vor dieser Eishockey-Saison. Das haben sie als Tabellenzweiter der Bezirksligagruppe West erreicht. Doch insgeheim hofften die Türkheimer, dass es über das Viertelfinale hinaus geht. Das erste Spiel in der Best-of-three-Serie am Freitag in Inzell gab Anlass dafür. Am Sonntag folgte das Heimspiel.

