Der ESV Türkheim mit Arbeitssieg in Senden

Nach zwei Niederlagen in Folge gewinnt der ESV Türkheim wieder. Damit haben sich die Celtics gut warm geschossen für das anstehende Derby.

Es war ein langer Weg, doch am Ende gingen die Türkheimer Celtics in Senden verdient als Sieger vom Eis und holen nach zwei Niederlagen in Folge wieder drei wichtige Punkte in der Bezirksliga. Damit gehen die Türkheimer mit einem Erfolgserlebnis in das Derby am kommenden Wochenende gegen den EV Bad Wörishofen.

Die Türkheimer mussten auf Lucas Lerchner, Andreas Pross, Florian Kaiser, Andrej Nothdurft und Torhüter Patrick Zibrowius verzichten, kurzfristig fielen dann auch noch Maximilian Sams und Christoph Vogel aus. So rückten die U20-Spieler Benni Hofmann, Pius Bader und Goalie Niklas Mair in den Kader.

Türkheim ist von Beginn an tonangebend

Die Türkheimer nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und erarbeiteten sich eine Vielzahl von Chancen, scheiterten aber immer wieder an Ex-Bayernliga-Torhüter Martin Niemz im Sendener Tor. Nach zehn Minuten brach der Bann, als Benjamin Hofmann zur Führung traf. Drei Minuten später erhöhte Mathias Wexel auf 2:0 für Türkheim. Von Senden kam im ersten Drittel wenig Gegenwehr, sodass es mit einer 2:0-Führung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel waren die Celtics fahrlässig im Spielaufbau, was Senden besser ins Spiel kommen ließ. Allerdings hielt die Türkheimer Defensive um Torhüter Michael Bernthaler das 2:0.

Zu Beginn des dritten Spielabschnitts überstand der ESVT eine Unterzahlsituation souverän. Doch kaum waren die Celtics wieder komplett, sorgte Sendens Tscheche Makurac in der 41. Minute für den 1:2-Anschlusstreffer. Drei Minuten später stellte Maximilian Döring den alten Abstand wieder her. In der Folge verpasste es der ESVT, den Deckel endgültig draufzumachen. Niemz fischte einen Puck nach dem anderen heraus und war der Sendener Schlussmann doch mal überwunden, rettete das Torgestänge.

Am Ende wird es noch einmal spannend

Zwei Minuten vor Spielende rutschte ein abgefälschter Pass Bernthaler durch die Beine zum 2:3 ins Tor. Durch diesen glücklichen Anschlusstreffer witterte Senden noch mal seine Chance und nahm Torhüter Niemz für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Zudem musste Türkheims Bastian Hitzelberger in die Kühlbox, wodurch der ESVT für die restliche Spielzeit in 4:6 Unterzahl agieren musste. Doch die Celtics verteidigten mit Mann und Maus und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

"Wie schon in den letzten Spielen waren wir die tonangebende Mannschaft und hatten ein deutliches Chancenplus", analysierte ESVT-Verteidiger Felix Ambos. "Diesmal ist es uns jedoch gelungen, aus einer kompakten Defensive heraus vorn die nötigen Tore zu schießen und verdient als Sieger vom Eis zu gehen. Der Befreiungsschlag kam rechtzeitig vor dem Derby gegen Bad Wörishofen." Das findet am kommenden Freitag um 20 Uhr im Sieben-Schwaben-Eisstadion statt. (mz)