Der ESV Türkheim verabschiedet sich mit Blaulicht-Spieltag

Im letzten Heimspiel der Saison empfängt der ESV Türkheim am Sonntag die SG Senden/Ulm. Für dieses Spiel haben Rettungskräfte freien Eintritt.

Es ist ein Spiel, in dem es um nichts mehr geht: Trotzdem wollen sich die Türkheimer Celtics mit einem Heimsieg am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die SG Senden/ Ulm von den eigenen Fans aus der Saison verabschieden. Und das mit einem sogenannten "Blaulichttag".

Alle, die beruflich oder privat in Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, THW, Bundeswehr, Wasserwacht oder ähnlichen Organisationen tätig sind, erhalten kostenlosen Eintritt zum Heimspiel des ESV Türkheim gegen die SG Senden/Ulm. Ebenfalls freien Eintritt haben alle, die im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeiten. Wer in Uniform kommt oder am Einlass einen Nachweis (Mitgliedsausweis, o. ä.) vorzeigt, muss keinen Eintritt zahlen.

Feuerwehr Türkheim lässt Einsatzfahrzeug besichtigen

Als besonderes Highlight kommt die Freiwillige Feuerwehr Türkheim mit einem Einsatzfahrzeug, das man besichtigen kann. Mit dieser Aktion bedankt sich der ESV Türkheim bei allen, die durch ihren täglichen Einsatz in den verschiedensten systemrelevanten Bereichen zu einer Gesellschaft beitragen, in der es sich gut und gerne leben lässt.

Der Gegner für die Celtics am Sonntag ist ein alter Bekannter. Mit der SG Senden/Ulm kommt eine Mannschaft, die seit etlichen Jahren in der Bezirksliga anzutreffen ist. Meist im unteren Tabellendrittel. Auch in dieser Saison blieben die Crocodiles hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Hat man sich doch noch zu Saisonbeginn mit mehreren hochkarätigen Importspielern aus dem Ausland verstärkt, steht man kurz vor Saisonende nur auf dem achten Tabellenplatz. Wollen die Gäste noch einen Rang nach oben klettern, ist ein Sieg für die Ulmer Vorstädter am Sonntag Pflicht.

Dass die Crocodiles besser sind, als es der Tabellenplatz vermuten lässt, hat bereits das Hinspiel gezeigt. Dort mühte sich der ESV Türkheim nach schwacher Vorstellung zu einem knappen 3:2-Auswärtserfolg.

Im Lager des ESV Türkheim ist die Stimmung vor dem letzten Saisonspiel gelassen. Mit dem Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Buchloe hat man sich den dritten Platz in der Bezirksligagruppe West hinter den beiden "Übermannschaften" EV Bad Wörishofen und EV Königsbrunn gesichert.

Dennoch wollen die Celtics ihren Fans einen tollen Saisonabschluss bescheren und die Spielzeit unbedingt mit einem Sieg beenden. "Mit Senden haben wir es im letzten Saisonspiel nochmals mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Es ist wichtig, dass wir von Beginn an konzentriert sind und eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen. Dann sehe ich gute Chancen, dass wir die Saison mit einem Sieg beenden", sagt Türkheims Co-Trainer Felix Furtner. "Ich hoffe, dass wir mit dem tollen Rahmenprogramm, das am Sonntag geboten ist, nochmals viele Zuschauer haben und mit ihnen einen Sieg feiern. Wir wollen ihnen einen schönen Saisonabschluss bescheren."