Der ESV Türkheim weiht sein neues "Wohnzimmer" gebührend ein

Musik, Show und schließlich noch ein deutlicher Heimsieg der Celtics: Bei der Einweihung des sanierten Eisstadions in Türkheim kommen alle auf ihre Kosten.

Alle acht Eishockeymannschaften sowie die Eiskunstläuferinnen des ESV Türkheim standen in einer Reihe auf dem Eis und begleiteten die feierliche Einweihung der neuen Eisfläche und Bande des Eisstadions Türkheim. Ein Moment, der nicht nur vielen Omas, Opas und Eltern ein Tränchen in die Augen zauberte.

"Wir haben 50 Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet, und nun haben wir es geschafft", zitierte der erste Vorsitzende des ESV Türkheim, Karsten Heisters, Gründungsmitglied Hans Bleyer in seiner Eröffnungsrede. Dass die Celtics Türkheim neben einer 1. Mannschaft jede Nachwuchsjahrgangsstufe von der U7 über die U9, U11, U13 und in der Spielvereinigung mit den Wölfen Bad Wörishofen die U15, U17 und U20 aktiv im Spielgeschehen haben, spricht für sich. "Es ist so schön, mal alle zusammen auf dem Eis zu sehen", sagte die zweifache Spielermama Heike Thalmann zum imposanten Bild der ESVT-Familie.

Selbst der Landrat legte bei den Arbeiten Hand an

Die geäußerte Wertschätzung zur Fertigstellung der neuen Kälteanlage, Eisfläche und Bande war groß. Landrat Alex Eder, der als Türkheimer und Spieler-Papa selbst beim Bau mit angepackt hatte, wusste die sensationellen rund 2700 ehrenamtlichen Stunden der Vereinsmitglieder besonders zu schätzen. "Ich weiß bestens Bescheid, was hier geleistet wurde", sagte er.

Karsten Heisters überreichte für die Haupthelfer, die mehrere hundert ehrenamtliche Stunden investiert hatten, einen riesengroßen Blumenstrauß - für die Ehefrauen, die in der monatelangen Bauzeit so oft auf ihre Ehemänner verzichten mussten. Das hatten sie auch mehr als verdient, fand der 2. Vorsitzende des ESVT, Stefan Mühlbauer, und verriet: "Ich habe meinen gesamten Jahresurlaub ehrenamtlich beim Bau geholfen." Für ihn selbstverständlich, der ESVT sei einfach eine große Familie, betonte er.

Gänsehautmoment im Eisstadion Türkheim: Alle acht Mannschaften von der U7 bis hin zur 1. Mannschaft der Celtics standen bei der feierlichen Einweihung der neuen Eisfläche und Bandenanlage auf dem Eis. Foto: Kathrin Elsner

Auch Bürgermeister Christian Kähler, BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth und BEV Eishockey-Obmann Frank Butz lobten die großartige Leistung des Vereins, bevor die imposante Celtics-Fahne an der Wand feierlich enthüllt wurde. Karsten Heisters bedankte sich ausdrücklich bei allen am Großprojekt Beteiligten. "Sie haben uns dabei geholfen, einen Ort zu schaffen, an dem Sportbegeisterte zusammenkommen können, um ihre Leidenschaft zu teilen", sagte er und ergänzte gerührt "hier werden nicht nur Wettkämpfe stattfinden, sondern auch Erinnerungen geschaffen und Träume verwirklicht".

150 aktive Eishockeyspieler tragen das Türkheimer Trikot

Als die rund 150 aktiven Eishockeyspielerinnen und -spieler sowie die Eiskunstläuferinnen die neue Eisfläche betraten, wurde schon ein erster Traum wahr. Über einen ausgelegten blauen Teppich schritten dann Pfarrer Claus Förster und Kaplan Marco Leonhart, um die neue Eisfläche und Bandenanlage zu weihen.

Bei der Vorstellung der Mannschaften wurde jede und jeder Aktive auf dem Eis namentlich genannt und drehte mit den Teamkolleginnen und -kollegen eine Ehrenrunde. Foto: Kathrin Elsner

Anschließend wurden massenweise Smartphones am Bandenrand gezückt, denn jede und jeder Aktive auf dem Eis wurde bei der Vorstellung der Mannschaften einzeln genannt und drehte eine Ehrenrunde. Beim großen Gesamt-Teamfoto passte die ESVT-Familie fast nicht aufs Foto, so viele kleine und große Eishockey-Aktive drängelten sich auf dem neuen Eis. Und es werden immer mehr. "Wenn heute ein Kind sagt, es möchte bei uns Eishockey spielen, bekommt es morgen seine Ausrüstung und darf mittrainieren", sagte Alex Schulze, einer der engagierten Jugendleiter.

Auch die Eiskunstläuferinnen zeigen ihr Können auf dem neuen Eis

Und dann summten auf einmal zehn Eiskunstlaufläuferinnen auf die Eisfläche. Als Bienchen verkleidet zeigten sie unter den Augen von stolzen Omas, Opas und Eltern ihr Können und freuten sich über den tosenden Beifall. "Wir sind alle kaputt, aber richtig happy, dass alles so gut geklappt hat", sagte Kassiererin Christine Scherf am Ende eines besonderen Tages, der mit einem vom Orchesterverein Türkheim musikalisch begleiteten Weißwurstfrühstück begann und mit einem 7:1-Sieg im Saisoneröffnungsspiel der Celtics Türkheim gegen den EC Eisbären Balingen endete.

Einweihung neue Eisfläche ESVT Als Bienchen verkleidet zeigten die Türkheimer Eisprinzessinnen im Showprogramm ihr Können. Foto: Kathrin Elsner

Doch nach so einem deutlichen Sieg sah es zu Beginn der Partie keinesfalls aus. Zwar gelang dem ESVT ein Start nach Maß, denn Christian Vogel brachte seine Farben schon in der dritten Minute mit 1:0 in Führung, doch in der Folge tat sich Türkheim schwer ins Spiel zu kommen und nahm im ersten Drittel einige Strafen, was die Gäste zu nutzen wussten. Im zweiten Drittel aber zogen die Celtics davon: Maximilian Döring und Marco Fichtl erhöhten innerhalb von einer Minute auf 3:1, Markus Kerber legte noch einen Treffer nach.

Im abschließenden Testspiel gegen die Eisbären Balingen durften die Türkheimer (blau-gelbe Trikots) siebenmal jubeln. Foto: Martin Mersberger

Im Schlussdrittel schwand die Gegenwehr der Gäste und die Türkheimer sorgten mit drei weiteren Toren durch Vogel, Max Schorer und Darius Sirch für den 7:1-Endstand. Die Celtics sind also gewappnet für den Saisonstart am Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga. Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, um 16.30 Uhr empfangen die Celtics die Eisbären Oberstdorf.