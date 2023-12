Der EV Bad Wörishofen bezwingt den Spitzenreiter

Zwei Niederlagen zuletzt, dann zwei Wochen unfreiwillige Spielpause: Die Ausgangslage vor dem Topspiel der Bezirksliga war für die Wörishofer Wölfe nicht besonders gut. Doch im Spiel merkt man nichts davon.

Nach der zweiwöchigen Zwangspause standen die Wörishofer Wölfe wieder auf dem Eis - und bekamen es gleich mit dem aktuellen Spitzenreiter der Eishockey-Bezirksliga West zu tun. Doch der ESC Kempten 1b hatte in Bad Wörishofen nichts zu melden.

Auch der ESV Türkheim war auf Wiedergutmachung aus. Und es sah in Königsbrunn auch lange gut aus. Doch eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung sollte die Partie kippen lassen.

EV Bad Wörishofen kann wieder auf Michal Telesz zählen

Vom Eröffnungsbully weg bot sich den Zuschauern ein hochklassiges Bezirksligaspiel. Die Gäste bewiesen, dass sie nicht zu Unrecht auf Rang eins stehen. Die Wörishofer hatten dafür wieder den zuletzt verletzten Michal Telesz in ihren Reihen. Das sollte sich auszahlen. Nach einem torlosen ersten Drittel nutzte Telesz zu Beginn des zweiten Spielabschnitts in Überzahl ein Zuspiel von Michael Schejbal aus, umkurvte den Kemptener Schlussmann und erzielte das 1:0.

Beschwingt von der Führung drängten die Wölfe auf den zweiten Treffer - und den erzielte Youngster Tobias Förg mit einem Schus durch die Beine des Torhüters. Doch nur eine Spielminute später konnte Kempten verkürzen als Routinier Andreas Ziegler den Puck zum 2:1-Anschlusstreffer in die Maschen drosch. Bad Wörishofen zeigte sich davon unbeeindruckt, denn nur einen Wechsel später sorgte Michal Telesz im Nachschuss für den alten Torabstand.

Mann des Spiels: Michal Telesz kehrte nach fünfwöchiger Verletzungspause zurück - und erzielte gleich drei Tore. Foto: Andreas Lenuweit

In der 33. Spielminute agierte der EV Bad Wörishofen erneut in Überzahl, diesmal war es Michael Schejbal, der mit einem kraftvollen Schlagschuss das 4:1 erzielte. Nur 30 Sekunden später sorgte Rudi Herdt erneut für Jubel auf Wörishofer Seite, nachdem er aus der Drehung heraus den Puck ins Kemptener Tor befördert hatte.

Lesen Sie dazu auch

Kempten wechselt den Torhüter aus - ohne Erfolg

Mit einem 1:5-Rückstand musste Kempten nun reagieren und nach einer Auszeit wurde der Torhüter gewechselt. Der Wechsel zeigte nicht die gewünschte Wirkung, denn in der 37. Spielminute erhöhte Michael Schejbal auf Zuspiel von Michal Telesz auf 6:1. Kempten bäumte sich jedoch noch einmal auf und Manuel Vacca erzielte vom Bully weg den Treffer zum 6:2.

Im letzten Spielabschnitt zeigten sich die Wörishofer weiterhin spielfreudig und kreierten Chance um Chance. In der 47. Spielminute wurde Patrick Münch mustergültig von Michal Telesz vor dem gegnerischen Tor freigespielt und hatte im Anschluss keine Mühe mehr auf 7:2 zu erhöhen. In den nächsten beiden Spielminuten machte Wörishofen weiter Druck auf das Gästetor und Michal Telesz und Michael Schejbal konnten sich mit ihren Toren mit jeweils einem Hattrick belohnen.

Den letzten Treffer des Abends erzielte Kempten in der 60. Spielminute, was letztlich aber nur noch Ergebniskosmetik war. Nach der Schlusssirene und dem 9:3-Sieg zeigte sich Wölfe-Trainer Dominic Weis zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben heute die richtige Reaktion gezeigt, nachdem wir zuletzt zweimal verloren hatten. Der Sieg war für die Moral meiner Mannschaft enorm wichtig, an diese Leistung gilt es unbedingt anzuknüpfen." Ein Sonderlob des Trainers ging an Michal Telesz: "Er ist nach knapp fünfwöchiger Verletzungspause aufs Eis zurückgekehrt und hat direkt drei Tore geschossen."

ESV Türkheim verlangt dem EV Königsbrunn alles ab

In einem echten Topspiel zeigten die Türkheimer Celtics von Beginn an, dass sie in Königsbrunn etwas holen wollten. Im ersten Drittel hatten die Türkheimer einige gute Möglichkeiten, doch Felix Ambos, Marco Fichtl und Jonas Müller scheiterten an Pinguin-Torhüter Robin Rieger. Dann aber kam Darius Sirch in der 18. Spielminute im Slot frei zum Schuss und traf zur Führung, die auch bis zur ersten Pause Bestand hatte.

Wie schon im Hinspiel in Türkheim mussten sich die Celtics dem EV Königsbrunn geschlagen geben. Foto: Martin Mersberger (Archiv)

Im zweiten Spielabschnitt wurde die Partie zerfahrener und die Strafzeiten häuften sich auf beiden Seiten. Doch sowohl das Penalty-Killing der Celtics als auch das der Königsbrunner funktionierte bis dato und es blieb bei der knappen Führung für Türkheim. Der Knackpunkt war dann die 35. Minute. In Unterzahl vergab zunächst Maxi Döring knapp das 2:0, im Nachsetzen checkte er einen Königsbrunner, der sich dabei verletzte und vom Eis getragen werden musste (und kurze Zeit später aber wieder fit auf dem Eis stand und weiterspielen konnte). Die Schiedsrichter entschieden zum Entsetzen des ESVT auf 5 plus Spieldauerdisziplinarstrafe für Döring wegen Ellenbogencheck mit Verletzungsfolge. In der folgenden Unterzahl kassierten die Türkheimer dann den Ausgleich und es ging mit einem 1:1 in die zweite Drittelpause.

Innerhalb von 70 Sekunden dreht Königsbrunn die Partie

Im dritten Drittel wollten die Celtics das Spiel unbedingt wieder auf ihre Seite ziehen, doch das Gegenteil traf ein: Innerhalb 70 Sekunden erhöhten die Gastgeber auf 3:1. Der Königsbrunner Doppelschlag tat weh, doch die Celtics hatten sofort eine Antwort parat. Nur eine Minute später brachte Florian Kaiser die Scheibe zu Markus Kerber, der sich die Chance nicht nehmen ließ und sehenswert zum 3:2-Anschlusstreffer traf. Der ESVT war wieder da und wollte jetzt unbedingt den Ausgleich erzielen. Doch beste Möglichkeiten von unter anderem Sascha Volger und Mathias Wexel blieben ungenutzt. Kurz vor Schluss ging Torhüter Michael Bernthaler für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch die Celtics zogen kurz darauf eine Strafzeit und mussten die letzten 60 Sekunden in Unterzahl agieren. So blieb es beim 3:2-Sieg der Königsbrunner.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Wir hatten es selbst in der Hand die Führung auszubauen, haben es aber verpasst, beste Chancen nicht zu nutzen", sagte Türkheims Co-Trainer Felix Furtner. "Die 5 plus Spieldauerdisziplinarstrafe kam zum ungünstigsten Zeitpunkt und war der Wendepunkt in der Partie. Königsbrunn hat unsere einzigen beiden Fehler in der Defensive eiskalt ausgenutzt und so das Spiel auf ihre Seite gezogen. Insgesamt haben wir gegen einen starken Gegner eine ansprechende Leistung gezeigt, uns aber am Ende nicht mit Punkten belohnt, obwohl wir sie verdient gehabt hätten."