Eishockey

17:56 Uhr

Der EV Bad Wörishofen kriselt sich durch die Bezirksliga

Foto Eishockey BZL-West EV Bad Wörishofen gegen ESV Türkheim 2022/23 2-5 Foto Eishockey BZL-West EV Bad Wörishofen gegen ESV Türkheim Saison 2022/23 Spieltag 06.01.2023 EV Bad Wörishofen in den Blauen TrikotESV Türkheim in den Gelben Trikot Fotografiert: Andreas LenuweitTermin: 06.01.2023Ort: Bad WörishofenVeranstalter: EV Bad Wörishofen

Plus Nach dem freiwilligen Abstieg in die Eishockey-Bezirksliga wollte der EV Bad Wörishofen zeigen, dass er sportlich eigentlich in die Landesliga gehört. Doch danach sieht es nicht aus.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Im Prinzip war die Eishockey-Saison für den EV Bad Wörishofen aus sportlicher Sicht ja schon gelaufen, ehe sie eigentlich angefangen hatte. Die Entscheidung des Bayerischen Eissportverbandes, den EVW aufgrund seines kurzfristigen Rückzugs aus der Landesliga mit einem Aufstiegs-Bann zu belegen, sorgte dafür, dass es für die Wölfe eigentlich um nichts ging. Und doch waren die Ambitionen andere.

