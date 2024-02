Der EV Bad Wörishofen stimmt sich mit Kantersieg auf Topspiel ein

Beim Bezirksligaspiel in Oberstdorf kennen die Wörishofer Wölfe keine Gnade und treffen praktisch alle dreieinhalb Minuten.

Vor dem Spiel lag die Favoritenrolle klar bei den Wölfen aus Bad Wörishofen, schließlich gastierte der Tabellenzweite beim noch punktlosen Schlusslicht in Oberstdorf. Entsprechend war der Spielverlauf: Vom Eröffnungsbully weg machten die Kneippstädter Druck auf das Gästetor und Patrick Münch nutzte sogleich die erste Überzahlsituation zur 1:0-Führung.

In den Folgeminuten taten sich die Wölfe etwas schwerer, weitere Torchancen zu kreieren und es sollte bis zur 12. Spielminute dauern, ehe Franz Schmidt auf 2:0 erhöhte. Nun war der Bann gebrochen und Michal Telesz sorgte mit einem Doppelpack für die 4:0-Führung nach dem ersten Drittel.

Sechs Tore in zehn Minuten für den EVW

Das zweite Drittel begann mit dem 5:0 durch Michael Schejbal. Dann folgten sechs weitere Tore binnen zehn Minuten. Die Wölfe spielten sich mit teils sehenswerten Kombinationen im Angriffsdrittel fest und belohnten dabei beinahe jeden Angriff mit einem weiteren Treffer.

Im letzten Spieldrittel spielten die Wölfe weiter frei auf und fuhren Angriff um Angriff auf das Tor der Eisbären, doch die letzte Konsequenz im Anschluss fehlte dabei. Ab der 48. Spielminute fuhr die gefrustete Heimmannschaft aus Oberstdorf eine härtere Gangart auf dem Eis, was in zwei äußerst unsportlichen Szenen auf dem Eis gipfelte.

Zwei Wölfe-Spieler müssen hart einstecken

Zuerst musste Lenny Gutsche nach einem Bandencheck auf dem Eis behandelt werden und nur zwei Minuten später erwische es Noah Gaisser, der von einem Oberstdorfer Stürmer niedergestreckt wurde. Beide Fouls wurden vom unparteiischen Schiedsrichtergespann mit jeweils einer großen Spieldauerdisziplinarstrafe geahndet.

Die folgenden fünf Minuten in Überzahl nutzten die Wölfe konsequent und Michael Schejbal gelang dabei das Kunststück, vier Tore am Stück zu erzielen und damit auf 15:2 zu erhöhen. Trotz der eindeutigen Führung zeigten sich die Wölfe aus Bad Wörishofen weiterhin bissig und in der 59. Spielminute erhöhte Verteidiger Anton Hanke auf 16:2. Das Tor wurde von der Wölfebank besonders bejubelt, denn mit dem Treffer wurde der Meilenstein von 100 erzielten Toren in der Hauptrunde geknackt.

Bad Wörishofens Trainer Dominic Weis kann mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Foto: Andreas Lenuweit

Für den Schlusspunkt sorgte Routinier Simon Hassmann, der nur knapp 20 Sekunden später mit dem letzten Treffer des Abends erfolgreich war und für den 17:2-Endstand sorgte.

Wölfe-Trainer Weis ist mit seinem Team zufrieden

Nach dem Spiel zeigte sich Wölfe Coach Dominic Weis zufrieden: "Meine Mannschaft hat das Spiel konsequent durchgezogen und trotz der hohen Führung nicht zurückgesteckt. Auch die unnötige Härte im Spiel der Heimmannschaft hat uns nicht aus dem Konzept gebracht. Lediglich die Chancenverwertung zu Beginn des letzten Drittels ist noch ausbaufähig, da waren wir teils zu verspielt vor dem Tor der Eisbären."

Mit diesem deutlichen Sieg - es war der achte in Serie - können die Wörishofer Wölfe optimistisch in das Topspiel am kommenden Wochenende blicken: Denn am Freitag, 9. Februar, gastieren die Wölfe beim Tabellenführer EV Königsbrunn und können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.