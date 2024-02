Der EV Bad Wörishofen trifft in den Play-offs auf den EV Mittenwald

Als Gruppensieger schließt der EV Bad Wörishofen die Eishockey-Bezirksliga West ab. Das beschert den Wölfen in den Play-offs eine Fahrt ins Olympia-Eiszentrum.

Der Zeitplan ist eng und streng: Während der ESV Türkheim beispielsweise am kommenden Wochenende sein letztes Punktspiel in der Bezirksliga West absolviert, spielen die Wörishofer Wölfe dann bereits ihre erste Play-off-Partie.

Am Freitag hatte der EV Bad Wörishofen seine Hausaufgaben, die er sich nach dem Sieg in Königsbrunn selbst aufgegeben hat, erfolgreich abgeschlossen. Gegen die SG Maustadt/ Memmingen gewannen die Wölfe zweistellig. Der 14:2-Erfolg war der elfte Sieg in Folge. Zugleich war es das letzte Hauptrundenspiel für den EVW.

Schongau muss Spiel wegen Spielermangels absagen

Denn das für Sonntagabend angesetzte Heimspiel gegen den EA Schongau 1b wurde seitens der Schongauer abgesagt: Spielermangel. Weil die erste Mannschaft der Mammuts in der Bayernliga-Abstiegsrunde gleichzeitig gegen den ESV Buchloe antrat, musste die 1b-Mannschaft einige Spieler abstellen und hatte damit selbst zu wenige Akteure, um eine spielfähige Mannschaft zu stellen.

Der EV Bad Wörishofen (blau-weiße Trikots) hat sich mit einem 14:2-Sieg gegen die SG Maustadt (gelb-schwarze Trikots) am vergangenen Wochenende noch den Gruppensieg in der Bezirksliga West geholt. Foto: Andreas Lenuweit

So wurde die Partie erneut abgesagt - bereits im Dezember wurde dieses Duell aus denselben Gründen abgesagt und auf den vergangenen Sonntag verlegt - und vom Bayerischen Eissportverband (BEV) mit einem 5:0-Sieg zugunsten der Wörishofer gewertet. Eine weitere Verlegung wäre aufgrund des engen Terminkalenders nicht mehr möglich gewesen.

Die Play-offs starten bereits am kommenden Wochenende

Denn für die Wölfe geht es am kommenden Wochenende bereits mit den Play-offs weiter. Dank des hohen Siegs gegen die SG Maustadt sind die Wörishofer auf den letzte Drücker noch am bisherigen Tabellenführer EV Königsbrunn vorbeigezogen und haben sich den Sieg in der Bezirksliga West geholt. Als Gruppensieger gehen sie nun mit dem Vorteil des Heimrechts in die Best-of-three-Serie des Play-off-Viertelfinals. Sprich: Der EVW darf das erste und - sofern notwendig - auch das dritte Spiel auf eigenem Eis austragen.

68 Bilder So spannend war das Derby zwischen dem EV Bad Wörishofen und dem ESV Türkheim Foto: Andreas Lenuweit

In den Play-offs bekommen es die Bad Wörishofer mit dem EV Mittenwald zu tun. „Es ist jetzt kein wirklich bekannter Gegner für uns“, sagt EVW-Trainer Dominic Weis. Zwar gebe es den einen oder anderen Spieler, der vor einigen Jahren zu gemeinsamen Landesligazeiten beim TSV Farchant gegen die Wölfe aufgelaufen ist. „Aber die Mannschaft ist schwer einzuschätzen“, sagt Weis. Das erste Spiel gegen den Zweiten der Bezirksligagruppe Süd findet bereits am Freitag, 23. Februar, statt. Um 20 Uhr erwarten die Wölfe dann den EV Mittenwald zum ersten Play-off-Duell in der Eisarena.

Der EV Mittenwald, der vom Trainerduo Stephan Wilhelm und Günter Berléung gecoacht wird, hatte vergangenes Jahr die Play-offs als Dritter noch knapp verpasst. Nun haben sich die Piranhas den zweiten Platz geholt und wollen gegen den EV Bad Wörishofen ins Halbfinale einziehen. Ob die Oberländer im Falle des Einzugs ins Finale dann auch den Aufstieg in die Landesliga vollziehen würden? 2019, als der EV Mittenwald letztlich sogar bayerischer Bezirksligameister wurde, verzichtete der Klub auf den Aufstieg. Nutznießer war damals der EV Bad Wörishofen, der trotz des sportlichen Abstiegs in der Landesliga bleiben durfte.