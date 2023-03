Eishockey

12:02 Uhr

Eishockey wie früher: So lief das Pond-Hockey-Turnier des EV Bad Wörishofen

Plus Pudelmützen statt Helme: Beim Pond-Hockey-Turnier in Bad Wörishofen wird Eishockey wie früher auf dem Weiher gespielt. 16 Teams sind dabei. Was das besondere an dem Sport ist.

Von Kathrin Elsner

Als sich die „Gartenstädtler Gürkle“ in einem spannenden Finale „Team Canada“ geschlagen geben mussten, machten sie kurzerhand ein Glas saure Gurken auf und verspeisten diese lachend am Spielfeldrand. Die „Turnbeutelvergesser“ spielten mit Pudelmützen, die „Kurstadt Cowboys“ mit Strohhüten eine ganz ursprüngliche Art des körperlosen Eishockeys. Der Spaßfaktor beim Pond-Hockey-Turnier des EV Bad Wörishofen war bei den Beteiligten groß.

