Eishockey

18:00 Uhr

ESV Kaufbeuren tauscht Trainerteam aus

Auf der Trainerbank des ESV Kaufbeuren tut sich was.

Plus Sowohl Chefcoach Tray Tuomie als auch Co-Trainer Sebastian Osterloh erhalten beim ESV Kaufbeuren keine neuen Verträge. Für eine Position gibt es bereits eine Lösung.

Von Manuel Weis

Der ESV Kaufbeuren tauscht das Trainerteam der DEL-2-Mannschaft aus. Diese Entscheidung, die in den zurückliegenden Tagen und Wochen reifte, teilte ESVK-Manager Michael Kreitl unserer Redaktion exklusiv mit. Den bisherigen Chefcoach Tray Tuomie und seinen Co-Trainer Sebastian Osterloh hatte Kreitl am Mittwochvormittag unterrichtet. „Enttäuscht, aber gefasst“ – so beschreibt Kreitl die Reaktion der Coaches.

