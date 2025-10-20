Der ESV Türkheim beendet die Vorbereitung mit Sieg und Niederlage

Mit zwei Heimspielen beendete der Eishockey-Bezirksligist ESV Türkheim am Wochenende seine Vorbereitung auf die neue Saison. Diese beginnt für die Türkheimer zwar erst am 31. Oktober mit dem Derby beim EV Bad Wörishofen. Die Zeit bis dahin sollte aus Türkheimer Sicht angesichts der Testspielergebnisse aber auch noch genutzt werden.

Wiedersehen mit dem Play-off-Gegner aus München

Im ersten Heimspiel am Freitagabend gastierte der Play-off-Gegner vom Münchner EK in Türkheim. Die Mannschaft des ehemaligen Trainers des EV Bad Wörishofen, Markus Kiefl, sollte den Hausherren alles abverlangen. In einem chancenarmen ersten Drittel brachte Marco Fichtl den ESV Türkheim zwar in Führung (8.), doch die Gäste aus München kamen kurz vor der Pausensirene zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang dauerte es nur 22 Sekunden, ehe der Puck wieder im Tor von Türkheims Torhüter Michael Bernthaler lag. In der 24. Minute fiel gar das 1:3. Doch Marco Fichtl egalisierte diesen Rückstand mit zwei weiteren Toren (28., 33.). Wieder gingen die Münchner dann in Führung, wieder glichen die Türkheimer aus. Diesmal traf Benjamin Hofmann zum 4:4.

Icon vergrößern Im Testspiel gegen den Münchner EK muss sich der ESV Türkheim (blaue Trikots) mit 4:7 geschlagen geben. Foto: Martin Mersberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Testspiel gegen den Münchner EK muss sich der ESV Türkheim (blaue Trikots) mit 4:7 geschlagen geben. Foto: Martin Mersberger

Im Schlussdrittel sorgte dann der Münchner EK mit drei Toren für die Entscheidung. Mit diesem kleinen Dämpfer im Rücken absolvierten die Türkheimer am Sonntag ihr letztes Vorbereitungsspiel. Diesmal hieß der Gegner TSV Farchant. Türkheims Coach Bastian Hitzelberger erreichten für das letzte Vorbereitungsspiel kurzfristig einige krankheitsbedingte Absagen und so fehlten im Kader insgesamt sieben Spieler. Mit von der Partie waren wieder die beiden U20-Spieler Pius Bader und Dominik Speiser.

Gegen den TSV Farchant will es Türkheim besser machen

Die Celtics begannen druckvoll und wollten die durchwachsene Leistung vom Freitagspiel schnell vergessen machen. Das gelang, allerdings fehlten in den ersten 20 Minuten die Tore. Mit 0:0 ging es in die erste Drittelpause. Der zweite Spielabschnitt begann mit einer Unterzahlsituation für Türkheim, die von den Gästen prompt zur Führung genutzt wurde. Doch die Celtics glichen fünf Minuten später durch Mathias Wexel aus. Jakob Bottner traf danach per Abstauber zum 2:1, Michael Fischer erhöhte kurz vor der Drittelpause von der blauen Linie auf 3:1.

Icon vergrößern Der ESV Türkheim (blaue Trikots) schließt seine Saisonvorbereitung mit einem Heimsieg im Testspiel gegen den TSV Farchant ab. Foto: Martin Mersberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der ESV Türkheim (blaue Trikots) schließt seine Saisonvorbereitung mit einem Heimsieg im Testspiel gegen den TSV Farchant ab. Foto: Martin Mersberger

Nach starker Vorarbeit von Jakob Bottner erhöhte Pius Bader im Schlussdrittel auf 4:1. In der Folge verpassten es die Celtics, endgültig den Deckel drauf zu machen. Stattdessen wurde es noch einmal spannend. Erst traf erneut Farchants Kapitän Kastner zum 4:2. In der 55. Minute gelang den Gästen in Überzahl dann sogar noch der Anschlusstreffer. Dabei blieb es am Ende und die Türkheimer beenden die Saisonvorbereitung mit einem Sieg.