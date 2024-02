ESV Türkheim will Rang drei zurückerobern

Die Derbyniederlage will der ESV Türkheim mit einem Auswärtssieg in Schongau aus den Klamotten schütteln. Das neue Ziel ist der dritte Platz.

Der Traum von der erneuten Play-off-Teilnahme ist für den ESVT Türkheim mit der Derbyniederlage in Bad Wörishofen ausgeträumt. Für das letzte Auswärtsspiel der Saison geht es für die Celtics am Freitag nach Schongau zur 1b der Mammuts. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Das neue Saisonziel der Türkheimer lautet nun: Platz drei zurückerobern und bis zum Saisonende sichern. Den ersten Schritt dazu wollen die Türkheimer in Schongau machen. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Gegner Schongau steht auf dem vorletzten Platz

Denn die Mammuts stehen aktuell mit nur drei Punkten aus zwölf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksligagruppe West. Den einzigen Sieg konnten die Oberbayern gegen das Schlusslicht aus Oberstdorf einfahren. Im Hinspiel Mitte Dezember sorgten die Celtics gegen schwach besetzte Schongauer für einen 12:0 Heimsieg.

Verzichten müssen die Türkheimer am Freitag berufsbedingt auf Andreas Pross und Florian Kaiser. Hinter dem einen oder anderen Spieler steht noch ein Fragezeichen. Für Celtics-Verteidiger Michael Urbanek ist es wichtig, dass der ESVT die Saison mit erhobenem Haupt zu Ende bringt: "Auch wenn wir unser Saisonziel mit dem Nichterreichen der Play-offs verfehlt haben, wollen wir die restlichen Spiele positiv gestalten. Unsere Fans haben uns die ganze Saison überragend unterstützt und standen sogar nach der Derbyniederlage in Bad Wörishofen zu hunderten auf den Rängen und haben applaudiert. Das ist nicht selbstverständlich und wir wollen als Team unseren Anhängern noch ansehnliche Spiele mit einem positiven Ausgang und einem dritten Platz am Ende der Saison bieten. Das haben sie verdient."

Wer die Celtics nach Schongau begleiten möchte, hat wieder die Möglichkeit im Mannschaftsbus mitzufahren. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0173/2347279 möglich. Abfahrt ist um 16.45 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion.