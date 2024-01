EV Bad Wörishofen empfängt die Türkheimer Celtics zum Rückspiel

Vor zwei Wochen feierte der EV Bad Wörishofen in Türkheim einen äußerst knappen Derbysieg. Vieles spricht dafür, dass es auch im Rückspiel ins Penaltyschießen gehen könnte.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Derbysieg für den EV Bad Wörishofen vor zwei Wochen in Türkheim feststand. Nicht nur, dass die Partie nach 60 Minuten noch keinen Sieger gefunden hatte. Auch im Penaltyschießen ging es in die "Verlängerung".

Als dann Wölfe-Stürmer Michael Schejbal erfolgreich vorgelegt hat und Türkheims Marco Fichtl an EVW-Goalie Ercan Kumru gescheitert ist, war der Derbysieg perfekt. Wenn es nach den Wölfen geht, soll dieser Erfolg am Freitagabend in der heimischen Eisarena wiederholt werden.

Die Türkheimer Celtics sind zum Siegen verdammt

Denn nur so bliebe der Traum vom Titelgewinn in der eigenen Hand. Dass man sich mit einem zweiten Erfolg gegen den ESV Türkheim auch für die zwei Niederlagen in der Vorsaison revanchieren würde, stellt einen positiven Nebeneffekt dar. In erster Linie geht es dem EV Bad Wörishofen um Trainer Dominic Weis darum, weiter Druck auf den Spitzenreiter aus Königsbrunn zu machen.

Fünf Punkte haben die Pinguine Vorsprung auf die Wölfe - allerdings mit einem Spiel mehr auf dem Konto. Entsprechend einfach ist die Rechnung für den EV Bad Wörishofen: Gewinnt er alle noch ausstehenden fünf Spiele (darunter auch das Spiel in Königsbrunn), dann schließt er die Bezirksliga West als Gruppensieger ab.

Die Wörishofer Wölfe haben einen Lauf

Aktuell haben die Wölfe einen Lauf: Sechs Siege, darunter der Erfolg in Türkheim, durften die Wörishofer zuletzt in Serie feiern. Der nächste soll nun am Freitag vor großer Kulisse dazukommen. "Wir hoffen, dass wir an die 500 Leute herkriegen", sagt Wölfe-Trainer Dominic Weis. Dafür haben sich die Wölfe eine besondere Idee einfallen lassen: Sie rufen wieder den "Ehemaligen-Treff" aus und geben allen Ex-Spielern, die am Eingang ein Foto von sich im EVW-Trikot vorzeigen können, das erste Bier aus.

Bad Wörishofens Trainer Dominic Weis will gegen den ESV Türkheim den zweiten Derbysieg in dieser Saison einfahren. Foto: Andreas Lenuweit

Wieder auf dem Eis im Dress der Wölfe ist am Freitag der tschechische Kontingentspieler Michael Schejbal. Der Stürmer war am vergangenen Spieltag noch gesperrt gewesen. Nun ist der Matchwinner aus dem Hinspiel wieder dabei. "Zuletzt haben uns einige Spieler gefehlt, das hat man gemerkt", sagt Weis und meint damit die recht knappen Ergebnisse. Diesmal kann er im Derby aber auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Das soll der Gegner zu spüren bekommen: "Wir haben noch Luft nach oben", sagt Weis, der in den vergangenen Trainingseinheiten vor allem an der Effektivität vor dem Tor arbeiten ließ.

Die Türkheimer Celtics nehmen die Rolle des Außenseiters gerne an, haben aber ihr Play-off-Ziel noch nicht aus den Augen verloren. Gewinnen die Celtics in Bad Wörishofen, ziehen sich nach Punkten mit den Wölfen gleich. Allerdings mit einem Spiel mehr in der Bilanz.

Der ESV Türkheim hat die Play-offs noch nicht aufgegeben

Türkheims Trainer Michael Fischer setzt vor allem auf Leichtigkeit: „Wichtig für das Spiel wird sein, dass wir als Team auftreten und Spaß haben. Genauso wie im Hinspiel brauchen wir Willen, Leidenschaft und am Ende das Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Die Leistungen der Celtics aus den vergangenen Wochen stimmen Fischer positiv. Seine Mannschaft hat nach der knappen Niederlage im Hinspiel in den darauffolgenden Spielen eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Einem 14:1-Sieg in Oberstdorf folgte am vergangenen Sonntag ein 7:3-Heimsieg gegen die SG Bad Bayersoien.

Türkheims Trainer Michael Fischer (rechts) will mit einem Sieg in Bad Wörishofen die Chance auf die Play-offs wahren. Foto: Axel Schmidt

Gleichwohl erwartet er gegen den EV Bad Wörishofen von seiner Mannschaft noch einmal eine Leistungssteigerung: „Ich bin mir sicher, dass wir gegen Bad Wörishofen noch eine Schippe drauflegen können. Gelingt uns das, sehe ich gute Chancen auf einen Sieg. Wir wollen unbedingt noch ein Wörtchen im Kampf um die Play-offs mitreden.“

Torreich dürfte es am Freitag nicht werden, treffen mit dem EVW und dem ESVT doch die beiden besten Abwehrreihen der Liga aufeinander. Verlieren die Celtics in Bad Wörishofen auch ihr zweites Derby, dann dürfte sich das Thema Play-off-Teilnahme in diesem Jahr erledigt haben.