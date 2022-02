Heimspiel des EV Bad Wörishofen fällt aus

Erneut macht das Coronavirus dem EV Bad Wörishofen einen Strich durch die Rechnung: Das für Freitag geplante Heimspiel gegen den EV Pfronten fällt aus.

Kaum hat die Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga begonnen, wird das Zeitfenster für die Spiele schon wieder enger: Wegen diversen positiven Corona-Fällen in einzelnen Mannschaften mussten bereits am ersten Spiel-Wochenende zwei Partien abgesagt werden, darunter auch das Spiel des EV Bad Wörishofen gegen den EHC Bad Aibling.

Nun hat es die Wölfe erneut erwischt, allerdings lag es diesmal am Gegner, dass das für Freitagabend angesetzte Heimspiel gegen den EV Pfronten ausfällt. „Pfronten hat uns am Donnerstagabend sieben positiv getestete Spieler gemeldet“, sagt Christoph Seitz, Vorstandsmitglied des EV Bad Wörishofen. Weil dann auch die notwendigen PCR-Tests positiv ausfielen, wurde das Spiel abgesagt. Der EV Pfronten bleibt damit vorerst die einzige Mannschaft in der Abstiegsrunde, die noch keine Partie absolviert hat.

Bei den Wölfen bestätigt sich der Infektionsverdacht nicht

Beim EV Bad Wörishofen hat sich derweil der Corona-Verdacht bei den vier positiv getesteten Spielern vom vergangenen Wochenende nicht bestätigt. „Die PCR-Tests waren negativ“, sagt Seitz. Womöglich seien die Selbsttests fehlerhaft gewesen. „Die betreffenden Tests stammten alle aus der gleichen Charge“, sagt Seitz. Entsprechend kann der EV Bad Wörishofen nun wieder auf die Spieler zurückgreifen.

Das Auswärtsspiel am Sonntag bei der SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b ist demnach nicht gefährdet. Für das am vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagte Spiel gegen den EHC Bad Aibling gibt es bereits einen Ersatztermin: Gespielt wird am Freitag, 4. März.

