Aufruf an die Fans: Celtics setzen im Derby auf Gelb

Am Freitag um 20 Uhr treffen sich die beiden größten Rivalen der Bezirksliga West zum zweiten Derby in dieser Saison. In der Eishalle Bad Wörishofen erwartet die Fans ein echtes Eishockeyderby. Die ESV Türkheim Celtics reisen als bisher einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga ins nur 7 Kilometer entfernte Bad Wörishofen zu den Wölfen, die in dieser Saison nur eine einzige Niederlage einstecken mussten – und das war ausgerechnet im Hinspiel gegen die Celtics.

Das erste Aufeinandertreffen vor vier Wochen im Sieben-Schwaben-Stadion war ein wahres Derby-Feuerwerk, das mit einem verdienten 3:1-Sieg für den ESV Türkheim endete. Auch alle bisher nachfolgenden Saisonspiele konnten die Celtics für sich entscheiden.

Die Türkheimer Celtic unterschätzen die Wörishofer Wölfe nicht

Der EV Bad Wörishofen, der bisher ebenfalls eine herausragende Saison spielt und von seinen zehn Spielen nur eines verlor, ist trotz des Türkheimer Derbysiegs im Hinspiel keineswegs zu unterschätzen. Die Wölfe werden mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie gehen. Besonders ihre aggressive Spielweise und die starke Offensivabteilung machen sie zu einem gefährlichen Gegner. Letzte Woche fertigte man den EC Senden auswärts mit 0:18 ab und scheint in guter Verfassung für Freitag zu sein.

Beide Mannschaften stehen sich nun erneut auf Augenhöhe gegenüber. Im Derby kann bekanntlich alles passieren, und auch die Wörishofer werden alles daran setzen, ihre einzige Niederlage wettzumachen und die drei Punkte zuhause zu behalten.

Ein spannendes, intensives und hart umkämpftes Spiel ist am Freitag also zu erwarten. Die Celtics hoffen dabei auch wieder auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans, die die Auswärtsderbys in den letzten Jahren schon immer zu einem Heimspiel gemacht haben. Dafür hat sich der ESVT etwas Besonderes überlegt. Alle Celtics-Fans sind aufgerufen, in Gelb gekleidet zum Derby nach Bad Wörishofen zu kommen, um dem Ganzen ein noch schöneres Bild zu liefern.

Am Sonntag dürfen die Celtics dann zum zweiten Mal an diesem Wochenende ran. Zum letzten Spiel des Kalenderjahres 2024 kommt der HC Maustadt ins Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Die Gäste aus Memmingen stehen mit 15 Punkten aus zehn Spielen aktuell im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga West. Doch vor allem mit einem Heimsieg gegen Königsbrunn ließ der HC vor Kurzem aufhorchen. Und aus den Begegnungen der letzten Jahre wissen die Celtics, dass Maustadt ein unangenehmer Gegner ist, der alles daran setzen wird, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Doch das wollen die Celtics verhindern und haben sich entsprechend auf das Derby am Freitag und das Heimspiel am Sonntag vorbereitet. Bis auf die drei Verletzten Spieler und Michi Fischer am Freitag steht dem ESV Türkheim am Wochenende der gesamte Kader zur Verfügung.

Vor den Gästen aus Mausstadt sind die Celtics gewarnt

Co-Trainer Felix Furtner freut sich auf das Türkheimer Eishockeywochenende: „Die Vorfreude und die Motivation ist vor so einem Derby natürlich extrem groß. Für uns wird wichtig sein, eine disziplinierte Leistung abzurufen und uns auf unser Spiel zu konzentrieren. In so einer Begegnung können die Specialteams den Unterschied machen, darauf wollen wir achten. Mit unseren Fans im Rücken werden wir alles dafür tun, uns und dem gesamten Verein mit einem Derbysieg schon jetzt ein kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen.

Am Sonntag erwarten wir mit Maustadt eine kampfstarke und erfahrene Truppe, die mit einigen jungen Akteuren aus dem Memminger Nachwuchs gespickt ist. Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe, aber wir wollen natürlich die drei Punkte in Türkheim behalten und einen gelungenen Jahresabschluss feiern.“ (mz)