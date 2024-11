Celtics und Wölfe gehen mit breiter Brust ins Nachbarschaftsduell

EV Bad Wörishofen – EA Schongau 1b 6:1

Auch im sechsten Spiel in Folge können die Wölfe aus Bad Wörishofen ihre weiße Weste behalten und den nächsten Sieg einfahren, trotz eines hart umkämpften Spiels gegen die EA Schongau. Für das Spiel am Freitagabend hatten sich die Kneippstädter viel vorgenommen, der nächste Sieg sollte her und man wollte sich auf das Derby am Sonntag einstimmen. Bad Wörishofen startete gewohnt offensiv und Schongau verstand sich vom Eröffnungsbully aufs Verteidigen. So sollte es bis zur 7. Spielminute dauern, ehe Wölfe Verteidiger Xaver Knittel seine Mannschaft mit einem gezielten Schuss von der blauen Linie in Führung brachte. Nur einen Wechsel später stand Luca Barnes goldrichtig vor dem Tor und konnte einen Nachschuss im verwaisten Schongauer Tor unterbringen. Mit der 2:0 Führung im Rücken konnten die Wölfe nun befreiter aufspielen und Mathias Hödrich konnte mit einem satten Schlagschuss von der blauen Linie auf nunmehr 3:0 erhöhen

In der 13. Spielminute war Moritz Egger der Nutznießer, nachdem der Puck schnell durch die Wölfe Angriffsformation um Kapitän Patrick Münch lief und Egger dabei den Puck nur noch ins Tor abstauben musste. Mit der komfortablen 4:0 Führung versuchten die Wölfe weiter Druck zu machen, mussten jedoch einen Gegentreffer hinnehmen, nachdem sich die Wölfe Verteidigung einen groben Schnitzer leistete und Schongau keine Mühe hatte im Nachschuss den Puck zum Zwischenstand von 4:1 unterzubringen.

Im 2. Spielabschnitt erarbeiteten sich die Wölfe weitere Torchancen und Schongau wusste sich stellenweise nur durch Fouls zu helfen. Im Wölfe Powerplay war aber am Freitagabend schlichtweg der Wurm drin, sodass die Wölfe trotz bester Einschussmöglichkeiten nicht zum Erfolg kamen. Mit weiteren Strafzeiten nun auch auf Wörishofer Seite flachte das Spiel ziemlich ab und Torchancen auf beider Seiten waren nun Mangelware. Mit einem Drittelergebnis von 0:0 ging es für beide Mannschaften in die Drittelpause.

Im letzten Spielabschnitt erhöhten die Wölfe noch einmal das Tempo und das Spiel war wieder sehenswert - Michael Schejbal konnte in der 49. Spielminute zur verdienten 5:1 Führung erhöhen.

In den letzten beiden Spielminuten mussten die Wölfe noch einmal in Unterzahl ran, doch Wölfe Stürmer Benjamin Katerbau schien das nicht zu beeindrucken: geschickt umkurvte der flinke Wölfe Stürmer die Schongauer Abwehrreihe und konnte seinen Sololauf mit einem geschickten Schuss durch die Beine des Schongauer Schlussmanns krönen. Mit einem Endergebnis von 6:1 endetet das Spiel und die Wölfe konnten sich über einen weiteren Sieg im Kampf um die Playoffplätze freuen.

„Das war heute ein richtiger Arbeitssieg und wir dürfen uns von dem am Ende doch recht deutlichen Ergebnis nicht täuschen lassen. Schongau hat über 60 Minuten wirklich hart gearbeitet und uns das Leben schwer gemacht - dennoch war dieses Spiel die perfekte Vorbereitung für das Derby gegen Türkheim, denn dort wird uns auch kein Meter Eis freiwillig überlassen“, analysierte Wölfe Coach Charly Schönberger nach dem Spiel.

Woodstocks Augsburg – ESV Türkheim 3:6 (0:3/2:1/1:2).

Die ESV Türkheim Celtics behalten auch im Rückspiel gegen die Woodstocks die Oberhand und gewinnen auswärts mit 3:6 (0:3/2:1/1:2). Mit 19 Feldspielern reiste der ESVT in die Fuggerstadt. Im Tor stand Patrick Zibrowius. Kurzfristig fiel Michi Fischer krankheitsbedingt aus.

Icon Vergrößern Der ESV Türkheim entführte die Punkte bei den Woodstocks in Augsburg. Foto: Stefan Mühlbauer Icon Schließen Schließen Der ESV Türkheim entführte die Punkte bei den Woodstocks in Augsburg. Foto: Stefan Mühlbauer

Türkheim kam gut in die Partie und dominierte das Spielgeschehen. Folgerichtig gingen die Celtics in der 10. Spielminute nach Vorlage von Maxi Döring und Marius Dörner durch Michi Urbanek mit 0:1 in Führung. Nur 15 Sekunden später klingelte es erneut im Augsburger Kasten, Torschütze war Jonas Müller. Fünf Minuten danach dann das 3:0. Darius Sirch fälschte einen Schuss von Benni Hofmann unhaltbar ab und markierte damit den Pausenstand.

Türkheim kam etwas zurückhaltender aus der Kabine und gab Augsburg jetzt mehr Räume. Gleichzeitig wurden vorne beste Möglichkeiten liegen gelassen. Unter anderem scheiterte Marius Dörner nur am Torpfosten. Auf der anderen Seite wussten die Woodstocks den ihnen geschenkten Platz auszunutzen. Ein Doppelschlag in der 27. und 28. Spielminute durch Sycek und Wohlhaupter brachte Augsburg wieder auf 2:3 heran.

Icon Vergrößern Ein Türkheimer Doppelschlag kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts brachte dann die Vorentscheidung. Foto: Stefan Mühlbauer Icon Schließen Schließen Ein Türkheimer Doppelschlag kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts brachte dann die Vorentscheidung. Foto: Stefan Mühlbauer

Alle anderen Angriffsversuche entschärfte Patrick Zibrowius im Türkheimer Tor souverän. Die Celtics ließen sich vom Augsburger Anschluss nicht aus dem Konzept bringen und konnten durch Fabian Guggemos kurz vor Drittelende auf 2:4 erhöhen. Die Vorlage kam von Darius Sirch.

Ein Türkheimer Doppelschlag kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts brachte dann die Vorentscheidung. Erst traf Maxi Sams auf Vorlage von Jonas Müller und Jakob Bottner zum 2:5. Zwei Minuten später servierte Darius Sirch Fabian Guggemos das Spielgerät für dessen zweiten Treffer an diesem Abend auf dem Silbertablett. Das 3:6 durch Augsburgs Sycek fünf Minuten vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik für die Augsburger.

Co-Trainer Felix Furtner war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Über weite Strecken hatten wir Augsburg gut im Griff und haben uns von der ruppigen Gangart nicht anstecken lassen. Wir haben verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen.“