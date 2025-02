Die Türkheim Celtics bleiben im Endspurt souverän

Im vorletzten Hauptrundenspiel feiert der ESV Türkheim einen souveränen 5:0-Heimsieg (1:0/2:0/2:0) über ESC Kempten 1b und schafft sich damit eine gute Ausgangsposition auf den Gruppensieg. Der ESVT hatte vier Reihen zur Verfügung, im Tor stand Michi Bernthaler. Kempten reiste mit zwölf Feldspielern an.

Die Celtics gingen als Favorit in die Partie und präsentierten sich auch so von Anfang an. Mehr Spielanteile für den ESVT und auch mehr Puckbesitz sahen die gut 100 Zuschauer im Sieben-Schwaben-Stadion. Die erste Großchance hatten aber die Gäste aus Kempten. Ein platzierter Schlagschuss landete halbhoch am Pfosten. Danach aber spielten hauptsächlich die Celtics. Nach acht gespielten Minuten gelang Friedrich Keller die verdiente Führung für seine Farben. Ein abgefälschter Schuss von der blauen Linie in Überzahl fand den weg vorbei an Torhüterin Carina Bartsch ins Kemptener Tor zum 1:0.

Anschließend wurden einige gute Torchancen liegen gelassen und so ging es mit der knappen Führung in die erste Drittelpause. Dafür erhöhten die Celtics kurz nach Wiederbeginn auf 2:0. Torschütze war Moritz Hanslbauer. Den zweiten Spielabschnitt prägten einige Strafzeiten, vor allem auf Türkheimer Seite. Aber das Penalty-Killing funktionierte gut und so konnten mehrere 4:5 und auch eine 3:5 Unterzahlsituation schadlos überstanden werden.

Eine Faustkampf-Einlage sorgte für Abwechslung

Kurz vor Drittelende durften dann die Celtics in Überzahl ran. Und die führte prompt zum Erfolg. Ein Schlagschuss von Max Schorer schlug nach Zuspiel von Marius Dörner zum 3:0 ein. Nur 30 Sekunden waren im dritten Spielabschnitt gespielt, da ging's plötzlich zur Sache. Türkheims Maxi Döring und Kemptens Philipp Clermont lieferten sich kurzen Faustkampf. Beide mussten anschließend mit einer 5 plus Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche.

Damit fehlt Döring den Celtics beim Heimspiel am Sonntag gegen Maustadt. Der Spielverlauf im dritten Drittel war dem, des restlichen Spiels sehr ähnlich. Türkheim drückt und dominiert, Kempten hält gut dagegen und kann mit Entlastungsangriffen oder in Überzahl ab und an gefährlich werden.

Aber Michi Bernthaler im Türkheimer Tor parierte alle Torchancen souverän und konnte sich am Ende des Tages über seinen dritten Shutout in dieser Saison freuen. Vorne fielen dafür noch zwei Tore. Darius Sirch in der 49. und Marius Dörner in der 57. Spielminute schraubten das Ergebnis auf 5:0 nach oben.

Mit dem Heimsieg haben die Celtics den Gruppensieg weiter selbst in der Hand. Holen die Türkheimer am Sonntag um 16.30 Uhr gegen Maustadt mindestens einen Punkt, sind sie Meister der Bezirksliga Gruppe West und gehen als Erstplatzierter in die Play-offs. Das Spiel gegen Maustadt ist ein Blaulichtspieltag: Alle, die beruflich oder privat in Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, THW, Bundeswehr, Wasserwacht oder ähnlichen Organisationen tätig sind, erhalten kostenlosen Eintritt zum Heimspiel am Sonntag gegen den HC Maustadt. Darin eingeschlossen sind auch alle, die im Gesundheitswesen oder in der Pflege etc. arbeiten. Als besonderes Highlight kommt wieder die Freiwillige Feuerwehr Türkheim mit einem Einsatzfahrzeug, das man besichtigen kann. Außerdem gibt's für alle Fans nach dem Spiel 50 Liter Freibier von der Mannschaft spendiert. Ausgeschenkt wird nach Abpfiff vor der Celtics-Kabine. (mz)