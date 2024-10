Ein tierisches Eishockey-Wochenende im Unterallgäu

EV Bad Wörishofen Am Freitagabend ab 20 Uhr gastierten die Eisbären aus Oberstdorf bei den Wörishofer Wölfen in der Kneippstadt. Nach dem erfolgreichen Auftaktsieg vergangenen Sonntag in Kempten planen die Wölfe aus Bad Wörishofen die nächsten drei Punkte einzufahren. Damit der Feiertag für die Wölfe auch zum Festtag wird, muss die Mannschaft von Coach Charly Schönberger eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten zeigen. Die Gastmannschaft aus dem Oberallgäu wird sicherlich wie in der Vergangenheit ein unbequemer Gegner sein, der auch bei einem vermeintlich hohen Rückstand nicht zurückstecken und weiterhin hart um jeden Zentimeter Eis kämpfen wird.

Um die Heimspielpremiere in der Punkterunde erfolgreich zu gestalten, müssen die Wölfe eine hohe Laufbereitschaft gepaart mit viel Spielfreude und Einsatz an den Tag legen.

„Für das Spiel gegen Oberstdorf haben wir fast den gesamten Kader zur Verfügung - wir können mit unseren vier Sturmreihen volles Tempo über 60 Minuten gehen, ich erwarte von jedem Spieler eine hundertprozentige Einsatzbereitschaft.“ so Coach Charly Schönberger vor dem Spiel gegen Oberstdorf .

ESV Türkheim Celtics Nach dem erfolgreichen Saisonstart sind die ESV Türkheim Celtics erneut zu Hause gefordert. Am Sonntag gastiert um 16.30 Uhr der EC Senden im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion.

In der vergangenen Saison blieben die Crocodiles hinter ihren eigenen Erwartungen zurück und landeten am Ende auf dem 8. Tabellenplatz der Bezirksliga Gruppe West. Dennoch sind die Gäste aus der Illerau meist ein unangenehm zu bespielender Gegner. So hatten die Celtics in der Vergangenheit des Öfteren ihre Probleme gegen die Crocodiles und folglich hin und wieder auch mal das Nachsehen. Dass man in Senden gewillt ist, eine bessere Saison zu spielen, hat bereits der Saisonstart gezeigt. Nach einem 6:3 Auftaktsieg gegen die EG Woodstocks Augsburg konnte der Eissportclub genauso wie der ESVT bisher drei Punkte auf der Habenseite verbuchen.

Im Kader der Celtics hatten der ein oder andere Spieler unter der Woche mit Erkältung zu kämpfen. Des Weiteren konnten die beiden Verletzten Moritz Hanslbauer und Darius Sirch nicht voll trainieren. Welchen Kader der ESV Türkheim am Sonntag ins Rennen schicken kann, ist demnach noch offen. Co-Trainer der Celtics, Dominik Demontis, sieht seine Mannschaft dennoch in bester Verfassung für Sonntag: „Nach einem guten Saisonstart haben wir eine ausgezeichnete Trainingswoche hinter uns, bei der wir an ein paar Stellen gearbeitet haben. Wir werden Senden keinesfalls unterschätzen, können aber mit einem guten Gefühl in das Spiel gehen.“