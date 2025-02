Wörishofer Wölfe stürmen mit Kantersieg in die Play-offs

Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel in Oberstdorf am Freitagabend war klar: für die Wölfe aus Wörishofen musste ein Sieg gegen die Eisbären aus Oberstdorf her, damit sich die Mannschaft frühzeitig für die Play-off-Runde qualifizieren kann. Mit der Schlusssirene stand ein verdienter 11:0-Auswärtserfolg für die Wölfe zu Buche. Die Wölfe konnten sich dabei nicht nur über die gewonnenen drei Punkte freuen, sondern auch über die direkte Play-off-Qualifikation drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde.

Mit einem dezimierten Kader von 15 Feldspielern traten die Wölfe die Reise ins Oberallgäu an, Wölfe-Coach Charly Schönberger musste dabei auf einen ganzen Block seiner Leistungsträger verzichten.

Eishockeyspieler müssen erst einmal das Eis wieder abtrocknen

Vor Spielanpfiff mussten die Wölfe erst einmal die Eishockeyschläger gegen Wasserabzieher tauschen, nachdem der Oberstdorfer Eismeister die Spielfläche derart unter Wasser gesetzt hatte, dass ohne zutun der Spieler die Fläche unbespielbar geblieben wäre.

Nachdem die Wölfe wieder einen Eishockeyschläger in der Hand hatten, starteten die Wölfe schwungvoll ins Spiel und man versuchte früh, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Die Eisbären aus Oberstdorf kamen in den kommenden Spielminuten zu einigen gefährlichen Torchancen, doch Wölfe-Goalie Dominik Held konnte sich schon früh im Spiel durch seine Paraden auszeichnen.

In der 8. Spielminute durften die Wölfe im Powerplay agieren, und Fabian Staib nutzte die Gelegenheit und verwandelte einen Nachschuss zur 1:0-Führung für die Wölfe. Mit einem Doppelschlag durch Tore von Simon Hassmann und Michael Schejbal schraubten die Wölfe in der 11. und 13. Spielminute das Ergebnis auf 3:0.

In der 17. Spielminute zeigte Franz Schmidt seine ganze Erfahrung, indem er mit einem perfekten Timing einen Pass auf Jos Busch spielte, der mit einem platzierten Schuss den Torhüter überwinden konnte. Die 5:0-Pausenführung besorgte Noah Gaisser, nachdem er sich über die Außenbahn durchsetzen konnte und den Oberstdorfer Torhüter mit einem Schuss in den kurzen Winkel keine Chance ließ.

Auch eine Zeitstrafe bringt die Wörishofer Wölfe nicht aus dem Konzept

Im zweiten Spielabschnitt machten die Wölfe da weiter, wo sie aufgehört hatten, und schnürten die Gastgeber aus Oberstdorf im Verteidigungsdrittel ein. Nachdem zuerst Michael Schejbal nur denkbar knapp am Tor gescheitert war, sah Wölfe-Youngster Leo Schurr seine Chance und drückte den Puck im Nachschuss über die Linie. Ab der 30. Spielminute mussten die Wölfe eine fünfminütige Unterzahl hinnehmen, nachdem Wölfe Verteidiger Anton Hanke nach einem vermeintlichem Bandencheck auf die Strafbank musste. Die Kneippstädter zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und Fabian Staib gelang sogar ein weiterer Treffer für die Wölfe, trotz einem Mann weniger auf dem Eis.

Das letzte Spieldrittel stand auch weiterhin im Zeichen der Wölfe, denn die Gastmannschaft zeigte sich weiter spielfreudig. Weitere Tore durch Michael Schejbal (39. und 50.), Fabian Held (43.) und den Schlusspunkt durch Noah Gaisser (52.) waren die Folge. „Trotz einiger Ausfälle haben wir heute eine solide Leistung über 60 Minuten gezeigt. Mit der Play-off-Qualifikation haben wir eins unserer Saisonziele erreicht. Jetzt heißt es aber weiter dran bleiben, damit wir den Schwung aus der Hauptrunde mit in die Meisterschaft nehmen können,“ so Wölfe Coach Charly Schönberger nach dem Spiel. (mz)