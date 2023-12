MZ-Adventskalender: Die Nummer Sieben vom Sieben-Schwaben-Eisstadion

Im MZ-Adventskalender öffnen wir heute das siebte Türchen. Dahinter versteckt sich ein Siebenjähriger, der mit der Nummer sieben beim ESV Türkheim im Sieben-Schwaben-Eisstadion spielt.

Luis Link spielt mit Begeisterung Eishockey in der Mannschaft U9 der Celtics Türkheim. "Ich finde Eishockey spielen richtig cool", sagt er, "da kann man richtig schnell auf dem Eis sein".

Mit der Trikotnummer 7 flitzt der Siebenjährige auf der Eisfläche des Sieben-Schwaben-Eisstadions umher. Seit dieser Saison auch auf Turnieren. Und obwohl offiziell in dieser Altersklasse noch keine Punkte gezählt werden, weiß er ganz genau: "Wir sind auf dem zweiten Platz."

Schon früh startete der Siebenjährige seine Eishockeykarriere

Luis Link startete seine Eishockeykarriere schon früh. Mit drei Jahren fing er in der Eislaufschule des ESV Türkheim an, das Eislaufen zu lernen. Als durch den Corona-Lockdown das Eisstadion schließen musste, wurde Familie Link selbst kreativ. "Wir hatten eine Eisfläche im Garten", erinnert sich Luis. Seine Eltern hatten kurzerhand mit dem Gartenschlauch die Wiese geflutet, die durch die Winterkälte schnell gefroren war. "Da ist dann die ganze Familie eisgelaufen", erzählt Mama Sabine Link. Denn auch Luis´ zehnjähriger Bruder Leo spielt mit Begeisterung Eishockey, inzwischen in der U11 in Landsberg.

Schon mit drei Jahren stand Luis Link erstmals auf dem Eis. Foto: Kathrin Elsner

Im Sommer werden in der heimischen Garage dann gern mal die Holz-Eishockeyschläger ausgepackt und mit einem Tennis- oder Kunststoffball "gefieselt", also eine Art Streethockey gespielt. Luis spielt für die Celtics Türkheim in der Mannschaft U9 und damit zum ersten Mal in seinem Leben im Spielbetrieb. "Ich bin eher Verteidiger", sagt er. Vor den Turnieren sei er nicht aufgeregt, es mache einfach nur Spaß.

Auch ohne offizielle Ergebnisse weiß Luis Link, wo sein Team steht

Und genau das ist auch das Ziel, wie Trainer Daniel Wagner verrät. In dieser Altersklasse werde offiziell nicht gezählt, trotzdem wissen die jungen Spieler der Celtics ganz genau, dass sie in dieser Saison schon mehrfach gewonnen haben, der Wettkampfgeist ist geweckt. Dreimal wöchentlich trainieren die Jüngsten auf dem Eis, auch im Sommer wird zweimal in der Woche trainiert, um die Koordination und Kondition zu schulen.

"Durch das ganzjährige Training entstehen auch Freundschaften", freut sich Sabine Link, die das gute Miteinander im Eissportverein Türkheim außerordentlich schätzt. "Ich find´s toll, dass es ein Teamsport ist", sagt Luis begeistert und zieht seine riesengroße Tasche mit Schlittschuhen, Helm, Schläger und zahlreichen Protektoren hinter sich her. Eishockey sei ein super Sport für Kinder, findet Trainer Daniel Wagner und erzählt nachdenklich, dass die Jüngsten heute vermehrt der Gefahr einer Depression und eines Burn-outs ausgesetzt sind.

Auch hier setzt der ESV Türkheim Akzente und arbeitet mit einem Mentalcoach zusammen. Als Trainer möchte er das Wissen seiner rund 35 Jahre dauernden Eishockey-Laufbahn gern an den Nachwuchs weitergeben, doch eine Sache bringt ihn noch mehr zum Lächeln: "Wenn ich sehe, dass die Kinder glücklich sind und Spaß haben."

Mit diesem Artikel setzen wir den MZ-Adventskalender fort. Jeden Tag bis Heiligabend geht es um eine neue Zahl, zu der wir eine Geschichte erzählen.