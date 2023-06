Eishockey

vor 16 Min.

Nach dem Karriereende: Das hat Patrick Reimer nun vor

Plus Vor wenigen Wochen endete in Nürnberg eine einzigartige Eishockey-Karriere. Doch allzu lange will der Mindelheimer Patrick Reimer der Eisfläche offenbar nicht fernbleiben.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Es sind Farben, die er in seiner Karriere so nie getragen hat: Blau-weiß-schwarz ist das Häs, welches Patrick Reimer als Landsknecht im Frundsbergfest trägt. In seiner Zeit als Eishockeyprofi dominierten die Farbkombinationen Gelb-Rot (ESV Kaufbeuren, Düsseldorfer EG) oder Rot-Blau (Nürnberg Ice Tigers). In diesem Häs sitzt Patrick Reimer nun in der historischen Druckerstube der Mindelheimer Zeitung. Ein Hut mit Federn auf dem Kopf, ein wilder Bart im Gesicht und ein kupferner Bierkrug vor sich auf dem Tisch – der Landsknecht Reimer lebt. Statt des Eishockeyschlägers lehnt nun ein Katzbalger, ein Landsknechtsschwert an der Bank.

Eben hat der 40-Jährige einen Videodreh hinter sich gebracht, in dem er für das Mindelheimer Frundsbergfest im Sommer wirbt. So wie er es in den Tagen und Wochen nach Bekanntgabe seines Karriereendes schon getan hat. In nahezu jedem Porträt oder Interview erklärt er seinen Bartwuchs mit seinem Landsknechtsdasein auf dem Mindelheimer Mittelalterfest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen