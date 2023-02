Eishockey

12:08 Uhr

Noch ist alles offen: Der ESV Türkheim verliert das erste Play-off-Spiel knapp

Plus Spiel eins der Bezirksliga-Play-offs war knapper, als von vielen Fans gedacht: In Inzell musste sich der ESV Türkheim erst im Penaltyschießen geschlagen geben.

Trotz überwiegender Dominanz der Türkheimer Celtics ging der DEC Inzell am Ende als Sieger von Eis und führt in der Best-of-three-Serie in den Bezirksliga-Play-offs nun mit 1:0. Für den ESV Türkheim heißt es jetzt am Sonntag um 16.30 Uhr in Spiel zwei zuhause im Sieben-Schwaben-Stadion alles oder nichts.

