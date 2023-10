Perfekter Auftakt für Wörishofer Wölfe und Türkheimer Celtics

Dieser Saisonstart in die Eishockey-Bezirksliga kann sich sehen lassen: Der ESV Türkheim gewann seine Heimpremiere zweistellig, der EV Bad Wörishofen feierte gleich zwei Siege.

Der Auftakt in die neue Eishockey-Bezirksligasaison hätte für den ESV Türkheim und den EV Bad Wörishofen nicht besser laufen können.

Während die Türkheimer bei ihrem ersten Heimspiel gegen den EC Oberstdorf ein Tor-Feuerwerk abbrannten, verbuchte der EV Bad Wörishofen gleich zwei Siege auf der Habenseite.

ESV Türkheim - EC Oberstdorf 14:1 (4:0, 4:0, 6:1)

Es war ein undankbares Spiel für den Liganeuling EC Oberstdorf: Denn in Türkheim unterstrichen die Celtics beim deutlichen Heimsieg ihre Play-off-Ambitionen und boten den 170 Zuschauern im Sieben-Schwaben-Eisstadion drei überlegen geführte Drittel mit zahlreichen Toren.

Die Statistik wies am Ende 68 Torschüsse für die Celtics auf (im Vergleich dazu kam Oberstdorf nur auf deren 15). Gleich im ersten Drittel sorgten Darius Sirch, Fabian Guggemos, Matthias Wexel und Bastian Hitzelberger mit einem satten Schlagschuss von der blauen Linie für eine beruhigende 4:0-Führung. Diese bauten die Celtics nach dem Seitenwechsel aus. Insgesamt vier weitere Treffer gelangen den Celtics im zweiten Drittel. Die Torschützen waren wieder Matthias Wexel (2), Fabian Guggemos sowie Moritz Hanslbauer.

Türkheims Torhüter Michael Bernthaler erlebte einen entspannten Abend. Foto: Martin Mersberger

Auch das dritte Drittel begann, wie das zweite aufgehört hatte. Bis zur 47. Minute erhöhten die Celtics durch Jakob Bottner, Kapitän Sascha Volger und Jonas Müller auf 11:0. Kurz darauf musste eben jener Jonas Müller wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank. In der darauffolgenden Unterzahlsituation nutzten die Oberstdorfer einen Stellungsfehler der Celtics zum Ehrentreffer. Torschütze war Linus Schöll. Der Freude am Toreschießen bei den Celtics tat der Gegentreffer in der Folge jedoch keinen Abbruch. Nur 90 Sekunden später stellte abermals Jakob Bottner mit dem 12:1 den alten Abstand wieder her. In der 53. und 57. Minute erhöhten Christoph Vogel und Max Schorer schließlich zum 14:1-Endstand.

Lesen Sie dazu auch

Türkheims Trainer Michael Fischer zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden mit dem Punktspielauftakt: „Wir haben es geschafft, über drei Drittel konzentriert und diszipliniert zu spielen. Das war eine gute Teamleistung. Oberstdorf hat nie aufgeben aber keine Mittel gegen uns gefunden. Respekt an den Gästetrainer und seine Mannschaft für das wirklich faire Spiel.“

HC Maustadt - EV Bad Wörishofen 1:7

Nach dem turbulenten 5:0-Auftaktsieg am Freitag gegen die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b ging es für die Wörishofer Wölfe am Sonntag nach Memmingen. Bereits in der Vorbereitung war der HC Maustadt ein Testspielgegner, den der EVW vor wenigen Wochen mit 12:2 bezwang. Diese Niederlage hatte die Memminger offensichtlich gewurmt, denn für das Punktspiel in Memmingen schickte Memmingens Coach Ingo Nieder eine deutlich kompaktere Mannschaft aufs Eis.

Bei den Wölfen bekam Torhüterin Laura Egger den Vorzug vor der Konkurrenz und durfte von Beginn an zwischen den Pfosten ran. Wölfe-Coach Dominic Weis hatte seine Mannschaft gut eingestimmt, denn die Wölfe begannen von Anfang an konzentriert.

Laura Egger zeigte bei ihrem Pflichtspieldebüt im Dress des EV Bad Wörishofen eine fehlerfreie Leistung. Foto: Andreas Lenuweit

Vom Eröffnungsbully weg kesselten die Kneippstädter die Memminger im Angriffsdrittel ein und erarbeiten sich einige gute Chancen. In der dritten Spielminute war es Fabian Staib, der die Wölfe auf Zuspiel von Alexander Schönberger erstmals in Führung brachte. Die Wölfe machten weiter Druck auf das gegnerische Tor, scheiterten aber immer wieder am Maustädter Torhüter Florian Edelmann.

In der 10. Spielminute hatte der spielstarke Michal Telesz ein Auge für seinen Mitspieler und Patrick Münch konnte den Puck unter die Torlatte zur 2:0-Führung wuchten. Nur eine Minute später nutzte Leo Schurr einen Abpraller und traf zum 3:0 und wiederum nur 13 Sekunden später stand es schon 4:0, als Leonard Gutsche den Puck im Tor unterbrachte.

In der Folgezeit wurde es etwas ruppiger und es mussten zeitweise gleich mehrere Spieler auf der Strafbank Platz nehmen. In einer doppelten Unterzahl kassierten die Wölfe dann auch das 1:4.

Doch das sollte nur ein kurzes Aufflackern sein, denn im zweiten Drittel machten die Wörishofer Wölfe mit ihrem druckvollen Spiel und dem Toreschießen weiter: Alexander Schönberger und Michal Telesz erhöhten auf 6:1. Dabei blieb es im zweiten Drittel, was auch an Laura Egger lag, die einen Konter der Memminger souverän entschärfte.

Im letzten Spielabschnitt flachte das Spiel etwas ab, was auch den vermehrten Strafzeiten auf beiden Seiten geschuldet war. Gleichwohl trafen die Wölfe noch einmal: In der 46. Spielminute zog Michael Schejbal auf Zuspiel von Patrick Münch direkt ab jagte den Puck unter die Torlatte zum 7:1-Endstand. "Die Herausforderung für die Mannschaft bestand darin, das hohe Ergebnis aus der Vorbereitung aus den Köpfen zu bekommen", sagte Wörishofens Trainer Dominic Weis. "Wir haben es heute über weite Strecken geschafft, unser Spiel durchzubringen und die Mannschaft hat meine Vorgaben für das Spiel gut umgesetzt. Nun heißt es weiter dran bleiben und auch die kleinen Fehler im Spiel abzustellen, denn einen Ausrutscher können wir uns diese Saison nicht erlauben", so Weis weiter.