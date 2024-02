Wörishofer Wölfe holen sich den Gruppensieg in der Eishockey-Bezirksliga West

Der EV Bad Wörishofen hat seine Hausaufgaben gemacht und die SG Maustadt vom Eis gefegt. Erst nach dem Spiel ist klar: Es war das letzte Hauptrundenspiel.

Vor dem Heimspiel gegen die SG Maustadt war das Ziel für den EV Bad Wörishofen klar: Ein Sieg musste her, am besten ein hoher, um mit einem besseren Torverhältnis den EV Königsbrunn noch von Platz eins der Bezirksligagruppe West zu verdrängen.

Was die Wölfe dann gegen die Memminger ablieferten, erstaunte Trainer und Fans gleichermaßen.

Schon früh sorgen die Wölfe für klare Verhältnisse

Der EV Bad Wörishofen startete konzentriert in die Partie gegen die SG Maustadt, um das Spiel möglichst früh zu entscheiden. Das gelang bestens: Patrick Münch, Michael Schejbal, Leo Schurr und Michal Telesz sorgten bis zur 18. Minute für eine 4:0-Führung. Dann trafen die Memminger zunächst zum 1:4-Anschluss, doch nur eine Minute später stellte Patrick Münch mit einem Schuss unter die Torlatte den alten Torabstand wieder her.

Christoph Heckelsmüller (vorn) und die Wörishofer Wölfe ziehen als Gruppenerster in die Play-offs ein. Foto: Andreas Lenuweit

Mit einer komfortablen 5:1-Führung startete der EVW in das zweite Drittel - und machte da weiter, wo er aufgehört hatte: Noah Gaisser erhöhte auf 6:1. Beflügelt durch die hohe Führung spielten die Wölfe frei auf und zeigten den Zuschauern teils schöne Kombinationen im Angriffsdrittel.

Mitte des Spiels wechselt der EVW den Torhüter aus

Nach 30 gespielten Minuten wechselte EVW-Trainer Dominic Weis den Torhüter, für Ercan Kumru stand nun Marcel Paul für die Wölfe zwischen den Torpfosten. Paul hatte zunächst wenig zu tun: Im Minutentakt waren die Wölfe nämlich in der Offensive vor dem Tor der Memminger erfolgreich und kamen durch je zwei weitere Tore von Patrick Münch und Michael Schejbal zu einer 10:1-Führung.

Im letzten Spieldrittel agierten die Wölfe zunächst in Überzahl agieren, Schejbal ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und traf zum 11:1. Sein Sturmpartner Michal Telesz belohnte sich drei Minuten später nach einem mustergültigen Forecheck selbst, indem er die Scheibe im Angriffsdrittel eroberte und den Torhüter mit einer Körpertäuschung zur 12:1-Führung umspielte.

In der Drittelpause zeigten die Eiskunstläuferinnen des EKV Bad Wörishofen ihr Können. Foto: Andreas Lenuweit

Mit einem verdeckten Schuss aus zweiter Reihe trafen die Gäste zum 12:2, doch das sollte das letzte Gegentor der Wölfe sein. Schejbal schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten auf 14:2 hoch und avancierte so mit fünf Treffern zum Mann des Spiels. "Wir haben heute von der ersten Spielminute an eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt", freute sich Dominic Weis über den hohen Sieg. "Wenn wir so eine Leistung auch in den Play-offs zeigen, bin ich guter Dinge, dass wir sehr weit kommen können, auch wenn die Gegner in der Aufstiegsrunde ein anderes Kaliber sein werden. Wir werden in den Trainingseinheiten weiter Gas geben, um optimal vorbereitet in die Play-offs starten zu können", versprach Weis.

Das letzte Saisonspiel fällt aus und wird für den EVW gewertet

Zu diesem Zeitpunkt wurde noch gemutmaßt, ob das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag gegen die 1b der EA Schongau überhaupt stattfinden würde. Denn die erste Mannschaft der Mammuts spielt gleichzeitig in den Bayernliga-Play-offs und ist personell auf einige Spieler der zweiten Mannschaft angewiesen. Am Samstag dann ist klar: Das letzte Saisonspiel des EV Bad Wörishofen ist vonseiten der Schongauer wegen Spielermangels abgesagt. Die Partie, die im Dezember schon einmal abgesagt und verlegt wurde, wird nun zugunsten der Wölfe mit einem 5:0-Sieg gewertet.

Damit steht fest: Der EV Bad Wörishofen holt sich den Gruppensieg in der Eishockey-Bezirksliga West dank des besseren Torverhältnisses gegenüber des EV Königsbrunn und hat damit für die anstehenden Play-offs Heimrecht. Diese starten am kommenden Wochenende, der Gegner heißt EV Mittenwald (Zweiter der Gruppe Süd).