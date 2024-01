Wörishofer Wölfe siegen zum Start der Rückrunde

Nach der spielfreien Zeit um Weihnachten gastierten die Wölfe aus Bad Wörishofen bei den Sharks aus Kempten - immerhin beim Tabellenführer der Eishockey-Bezirksliga West.

Nachdem der EV Bad Wörishofen bereits das Hinspiel gegen den ESC Kempten 1b klar mit 9:3 gewinnen konnte, wollten die Wölfe nun auch das Rückspiel erfolgreich gestalten, um gegen den Tabellenführer wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze zu sammeln.

Die Wölfe konnten in Kempten mit vollen vier Reihen antreten um das Tempo von Anfang an hochzuhalten – im Tor begann wie auch im Hinspiel Ercan Kumru.

Im ersten Drittel stellen die Wölfe die Weichen auf Sieg

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Bezirksligaspiel und beide Mannschaften erspielten sich gute Tormöglichkeiten. In der 13. Spielminute war es dann soweit: Wörishofens Michael Schejbal setzte sich im Angriffsdrittel durch und beförderte den Puck mit einem strammen Rückhandschuss ins kurze Toreck zur 1:0-Führung für die Wölfe.

Drei Minuten und eine Unterzahlsituation später war es erneut Schejbal, der auf Zuspiel von Michal Telesz auf 2:0 erhöhte. Es lief perfekt für die Wörishofer, die durch ein weiteres Tor, diesmal erzielt von Fabian Staib, mit einer 3:0-Führung in die erste Drittelpause gingen.

In Unterzahl gelingt den Wölfen ein Doppelpack

Zu Beginn des zweiten Spieldrittels mussten die Kneippstädter abermals in Unterzahl ran, überstanden aber auch dieses. Und nicht nur das: Michal Telesz schloss einen Konter gar mit einem Tor zum 4:0 ab. Nur knapp zwei Minuten später erhöhte Leo Schurr - immer noch in Unterzahl - auf 5:0. Durch die zwei schnellen Gegentore in Unterzahl nahm Kempten nun eine Auszeit, um das Spiel wieder etwas zu beruhigen. Die Wölfe zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und Franz Schmidt traf direkt nach der Auszeit nach toller Vorarbeit von Fabian Staib zum 6:0.

Der letzte Spielabschnitt begann mit einem Powerplay für die Wölfe und die Paradereihe um Telesz, Schejbal und Münch brauchte nur knapp 30 Sekunden, um auf 7:0 erhöhen - Patrick Münch war der Torschütze. In der 46. Spielminute schaltete Dennis Muhr blitzschnell und konnte einen Kemptener Vorstoß abfangen und den Puck direkt zu Christoph Heckelsmüller weiterleiten. Dieser hatte direkt ein Auge für den freien Alexander Schönberger, welcher den Kemptener Torhüter umkurvte und zum 8:0 traf.

EVW-Goalie Kumru feiert Shutout

Dabei blieb es, obwohl die Wörishofer in den letzten Spielminuten noch einige Chancen hatten, das Ergebnis sogar in den zweistelligen Bereich zu erhöhen. Nach dem Spiel zeigte sich Wölfe-Coach Dominic Weis zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben von Anfang an unser Spiel aufs Eis gebracht und kaum nennenswerte Torchancen zugelassen. Auch das zuletzt viel kritisierte Unterzahlspiel hat funktioniert und wir konnten sogar zwei Tore bei einem Mann weniger auf dem Eis erzielen", sagte er und sprach einem Spieler ein besonderes Lob aus: "Unser Torhüter Ercan Kumru hat sich seinen Shutout wirklich verdient."