Wörishofer Wölfe stimmen sich mit Derbysieg aufs nächste Derby ein

Im ersten Heimspiel des neues Jahres revanchiert sich der EV Bad Wörishofen beim ESV Buchloe 1b für die Niederlage im Hinspiel.

Vor Spielbeginn schien die Sache auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit zu werden: Während der EV Bad Wörishofen einen vollen Spielberichtsbogen vorweisen konnte, reisten die Buchloer nur mit elf Feldspielern und einem Torhüter an. Trotzdem hatte Pirates-Trainer Christian Vaitl seine Mannschaft taktisch optimal eingestellt, denn die Buchloer machten es den Wölfen von Beginn an schwer auf dem Eis.

Trotzdem waren es die Hausherren, die früh in Führung gingen: Noah Gaisser traf nach einem tollen Sololauf in der vierten Spielminute zum 1:0. Wer jetzt ein Schützenfest erwartete, wurde aber enttäuscht, denn Buchloe agierte auf dem Eis mit kühlem Kopf und fing Angriff um Angriff der Wölfe ab, was auch dem stark haltenden Schlussmann der Pirates, Benno Blümel, anzurechnen war. Es sollte bis zur 17. Spielminute dauern, bis Moritz Egger nach einer hektischen Situation vor dem Gästetor den Überblick behielt und die Scheibe zum 2:0 über die Torlinie brachte.

Im Tor vereitelt Laura Egger einige Buchloer Chancen

Im zweiten Spieldrittel bekam das Spiel mehr und mehr einen Derby-Charakter, denn beide Mannschaften schenkten sich keinen Meter auf dem Eis. Bad Wörishofen erarbeitete sich weiterhin gute Torchancen, aber etwas Zählbares sprang dabei nicht heraus, was auch den vermehrten Strafzeiten auf beiden Seite geschuldet war. Die Pirates aus Buchloe konnten für kurze Zeit sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis agieren, doch Laura Egger im Tor der Wölfe vereitelte sämtliche Torchancen.

Laura Egger hielt das Tor der Wölfe gegen den ESV Buchloe 1b sauber. Foto: Andreas Lenuweit

Im letzten Spielabschnitt wollten die Wölfe früh eine Entscheidung erzielen, doch sowohl Michal Telesz, als auch Christoph Heckelsmüller scheiterten denkbar knapp vor dem Tor der Pirates. In der 53. Spielminute sorgte Patrick Münch für Jubel auf Wörishofer Seite, als er auf Zuspiel von Michael Schejbal den Puck halbhoch im Tor der Pirates unterbringen konnte. Trotz des 0:3-Rückstands ließen sich die Buchloer aber nicht hängen und Laura Egger konnte sich durch zwei weitere Paraden im Tor der Wölfe auszeichnen. So blieb es beim 3:0-Sieg der Wörishofer Wölfe, die damit weitere wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze sammelten.

Am kommenden Freitag folgt das nächste Derby

Nach dem Spiel zeigte sich Wölfe-Coach Dominic Weis nur bedingt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben es wie im Hinspiel verpasst, frühzeitig die Vorentscheidung zu erzielen. Buchloe war heute taktisch gut aufgestellt, obwohl sie nur mit zwei Reihen agieren konnten." Vor allem eine Sache störte ihn: "Wir ziehen allgemein zu viele Strafzeiten pro Spiel, da müssen wir disziplinierter auftreten, gerade wenn es gegen spielstarke Mannschaften wie Türkheim oder Königsbrunn geht." Das ist das Stichwort, denn der Nachbarverein aus Türkheim ist am kommenden Freitag der nächste Gegner der Wölfe.