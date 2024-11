Wörishofer Wölfe und Türkheim Celtics gewinnen ihre Heimspiele

Der EV Bad Wörishofen und der ESV Türkheim bleiben auch nach dem dritten Spiel-Wochenende die einzigen beiden Mannschaften in der Eishockey-Bezirksliga West, die noch keinen Punkt abgegeben haben. Die Türkheim Celtics machten es aber deutlich spannender als die Wörishofer Wölfe.

EV Bad Wörishofen - ESV Buchloe 1b 5:0

Tore 1:0, 2:0 Michael Schejbal (6., 19.), 3:0 Anton Harke (32.), 4:0 Benjamin Katerbau (41.), 5:0 Christoph Heckelsmüller (50.) Strafzeiten EVW 12 - ESV 16 + 5 plus Spieldauer Zuschauer 160

Nach dem Sieg am Freitagabend wollten die Wörishofer Wölfe im Heimspiel gegen den ESV Buchloe 1b das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt machen. Es wurde ein schweres Stück Arbeit. Mit dem Eröffnungsbully entwickelte sich eine kämpferische Partie, in der sich beide Mannschaften keinen Meter Eis schenkten. In der sechsten Spielminute schloss Wörishofens Torjäger Michael Schejbal eine schnelle Kombination über Franz Schmidt und Erik Schönberger zur 1:0-Führung ab. Angespornt von der Führung arbeiteten die Wölfe auf einen weiteren Treffer hin, wurden aber immer wieder vom Buchloer Torhüter gestoppt. Erst kurz vor Ende des ersten Drittels war es erneut Schejbal, der durch eine feine Einzelaktion auf 2:0 erhöhte.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es merklich ruppiger und die Partie nahm einen Derby-Charakter an. Torchancen waren für beide Mannschaften zwar vorhanden, konnten aber wechselseitig von den gut aufgelegten Torhütern auf beiden Seiten entschärft werden. In der 32. Spielminute traf Anton Hanke von der blauen Linie mit einem satten Schlagschuss zum 3:0.

Icon Galerie 21 Bilder In der Eishockey-Bezirksliga eilt der EV Bad Wörishofen von Sieg zu Sieg. Am Sonntagabend musste die 1b-Mannschaft des ESV Buchloe dran glauben.

Im letzten Spielabschnitt nahmen die Wölfe noch einmal richtig Fahrt auf, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dies gelang den Kneippstädtern direkt nach der Pause, denn nur 48 Sekunden nach Wiederbeginn schnappte sich Benjamin Katerbau den Puck im Angriffsdrittel und brachte ihn mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zum 4:0 unter. Für die endgültige Entscheidung sorgte Christoph Heckelsmüller, nachdem er ein Zuspiel von Benjamin Katerbau per Direktschuss ins Tor beförderte.

Nach dem Schlusspfiff herrschte großer Jubel bei den Wölfen, allen voran bei Torhüter Dominik Held, der zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Damit führt der EVW mit vier Siegen aus vier Spielen die Tabelle an. „Das war ein schweres Stück Arbeit und ein Geduldsspiel über 60 Minuten“, sagte EVW-Trainer Charly Schönberger. „Buchloe hat es uns nicht wirklich leicht gemacht. Nun müssen wir den Fokus voll auf das nächste Wochenende richten. Mit Königsbrunn kommt ein direkter Konkurrent um die Play-off-Plätze nach Bad Wörishofen.“

ESV Türkheim - EC Oberstdorf 2:1

Tore 0:1 Michael Grimm (33.), 1:1 Pius Bader (39.), 2:1 Darius Sirch (54.) Strafzeiten ESVT 12 - ECO 17 Zuschauer 145

Es war die bisher schwächste Saisonleistung, die die ESV Türkheim am Sonntag ablieferte. Gegen kompakt stehende Oberstdorfer fand die Truppe von Coach Bastian Hitzelberger lange keinen Weg, um erfolgreich zu sein. Am Ende leuchtete aber schließlich doch ein knapper 2:1-Erfolg auf der Anzeigetafel im Sieben-Schwaben-Stadion.

Türkheim musste auf einige Akteure verzichten, deshalb rückten Pius Bader, Felix Zinsmeister und Dominik Speiser aus der U20 in den Kader. Letzterer kam damit zu seinem Pflichtspieldebüt für die Erste Mannschaft des ESVT. Bevor die Partie begann, gab es noch eine besondere Auszeichnung für zwei echte Türkheimer Eishockey-Ikonen: Für ihre Verdienste und ihren unermesslichen Beitrag zum Türkheimer Eissport wurden Manfred „Dino“ Dörner und Helmut „Hotte“ Gehensel geehrt. Replika ihrer Trikots hängen nun unter dem Dach des Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadions.

Icon Vergrößern Der ESV Türkheim müht sich zu einem knappen 2:1-Heimsieg gegen den EC Oberstdorf. Foto: Martin Mersberger Icon Schließen Schließen Der ESV Türkheim müht sich zu einem knappen 2:1-Heimsieg gegen den EC Oberstdorf. Foto: Martin Mersberger

Davon ließen sich die Gäste aus Oberstdorf, die in der vergangenen Saison alle Partien verloren hatten, jedoch nicht beeindrucken und verteidigten kompakt. Der ESVT tat sich extrem schwer und blieb immer wieder am Defensivbollwerk der Gäste hängen. Gelang doch mal der Vorstoß ins gegnerische Drittel, wurde es prompt gefährlich. Über die Linie wollte die Scheibe im ersten Spielabschnitt allerdings nicht.

Im zweiten Drittel schlichen sich dann immer mehr Fehler auf Türkheimer Seite ein und das Spiel wurde immer zerfahrener. Und schließlich kam es, wie es kommen musste. Nach einem Scheibenverlust im eigenen Drittel schaltete Michael Grimm vom EC Oberstdorf am schnellsten und brachte die Gäste in der 33. Spielminute mit 0:1 in Führung. Kurz vor Ende des zweiten Drittels nahm Türkheims Coach Bastian Hitzelberger eine Auszeit und stellte die Reihen um. Das zeigte Wirkung, denn prompt fiel der Ausgleich durch einen Abstauber von Pius Bader.

Icon Vergrößern Erleichterung bei der Ehrenrunde: Der ESV Türkheim bedankt sich nach dem Spiel bei den Fans für die Unterstützung. Foto: Martin Mersberger Icon Schließen Schließen Erleichterung bei der Ehrenrunde: Der ESV Türkheim bedankt sich nach dem Spiel bei den Fans für die Unterstützung. Foto: Martin Mersberger

Der dritte Spielabschnitt war dann wieder geprägt von Türkheimer Angriffsbemühungen, die größtenteils im Sande verliefen. Oberstdorf verteidigte clever und Torhüter Jonas Henkel hielt seinen Kasten sauber - bis zur 54. Minute. In einer doppelten Überzahl war es Darius Sirch, der im Getümmel vor dem Oberstdorfer Tor die Übersicht behielt und die Scheibe zur 2:1-Führung über die Linie drückte. Zwei Minuten später nahmen die Gäste ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Ein Befreiungsschlag von Mathias Wexel landete fast zum 3:1 im Tor, konnte aber von einem Gästeverteidiger noch von der Linie gekratzt werden. Zwei gute Chancen hatten die Gäste noch zum Ausgleich, doch Michael Bernthaler im Türkheimer Tor hieltden knappen Sieg fest.

„Im Nachhinein sind wir heute froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten“, sagte ESVT-Coach Bastian Hitzelberger. „Gegen einen Gegner, der sich lediglich aufs Verteidigen beschränkte und im Prinzip nicht am Spiel teilhaben wollte, haben wir leider über nahezu die gesamte Spielzeit keinen Weg in der Offensive gefunden, um das Spiel klarer zu gestalten. Dennoch ist es uns gelungen, das Spiel zu gewinnen und es gilt nun, den Fokus auf die kommende Trainingswoche und die beiden Spiele nächstes Wochenende zu legen.“

Am Freitag treffen die Celtics um 19.30 Uhr in Peiting auf den ESV Bad Bayersoien. Sonntag steht dann um 16.30 Uhr das Heimspiel gegen die EG Woodstocks Augsburg auf dem Programm. Mit dem knappen Sieg gegen Oberstdorf hat Türkheim zwar wichtige Punkte gesichert, doch um kommende Woche erfolgreich zu bestehen, muss eine klare Leistungssteigerung her.