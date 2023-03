Diese Amberger Eiskunstläuferin liebt die Todesspirale

Plus Mirjam Lederle aus Amberg startet Ende März bei der Weltmeisterschaft im Synchroneiskunstlauf in den USA. Begonnen hat sie mit dem Sport in Bad Wörishofen.

Anmutig gleiten die 16 Läuferinnen und Läufer über das Eis. Passend zur Musik bewegen sie sich wie eine Einheit. Auf einmal teilen sie sich in vier Gruppen und heben eine Läuferin im Spagat über ihre Köpfe, während sie sich um ihre eigene Achse drehen. Nach einem gelungenen Lauf begeben sie sich mit einem strahlenden Lachen in ihre Endposition. Unter ihnen sind auch die gebürtige Kauferingerin Rebecca Müller und ihre Freundin Mirjam Lederle aus Amberg (Kreis Unterallgäu). Mit ihrem Team „United Angel“ aus Stuttgart nehmen die beiden Frauen Ende März an der Synchroneiskunstlauf Weltmeisterschaft in den USA teil.

Mirjam Lederle hat in Bad Wörishofen angefangen

Rebecca Müller kam mit fünf Jahren durch ihre ältere Schwester zum Synchroneiskunstlauf. Durch ihre hervorragenden Leistungen in dieser Saison darf das Stuttgarter Team United Angels zu den World Synchronized Skating Championships 2023 in Lake Placid fahren. Die beiden 27-jährigen Frauen, die aus der Region stammen, begannen im Grundschulalter mit dem Sport. Zunächst nahmen sie im Nachwuchsteam des EKV Bad Wörishofen an bayrischen sowie deutschen Meisterschaften teil.

Vor fünf Jahren zogen sie dann nach Stuttgart um ihrer Leidenschaft bei den „United Angels“ nachzugehen. Ihre Entscheidung nach Stuttgart zu ziehen, bereuen sie nicht. „Wir wollten zeigen, was wir können. Wir hatten den Anspruch an uns es in einer höheren Klasse zu versuchen,“ erzählt Müller. In ganz Deutschland gibt es nur zwei weitere Teams, die in der Meisterklasse Seniors laufen. Die Berliner Mannschaft „Team Berlin 1“ und die „Skating Graces“ aus Chemnitz.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist für Rebecca Müller und ihr Team ein Riesenerfolg. „Die Mannschaft aus Berlin war bisher nie zu übertrumpfen, deswegen haben wir uns diese Saison besonders ins Zeug gelegt, um Chemnitz zu schlagen. Wir wollen zur WM“, sagt Müller. Durch harte Arbeit wurden die United Angels bei den deutschen Meisterschaften Vizemeister. „Die Freude ist unglaublich bei allen im Team. Es kommt uns noch surreal vor das wir zur Weltmeisterschaft fahren“, sagt Rebecca Müller. Ein weiterer Erfolg des Teams war ihr Abschneiden beim Mozart Cup in Salzburg. Dort schlugen sie erstmals die Berlinerinnen.

Hauptberuflich im Gesundheitswesen unterwegs

Das Gefühl während der Wettkämpfe auf dem Eis unterwegs zu sein genießt Müller sehr. „Alle unwichtigen Gedanken verschwinden. Man hört die laute Musik und das jubelnde Publikum. Das fühlt sich großartig an und motiviert einen umso mehr“, erzählt die 27-Jährige. „Im Team gibt es dann so „magische Momente“, in denen man sich anschaut und eine tiefe Verbundenheit spürt.“ Hauptberuflich arbeitet Müller als Wirtschaftsjuristin bei der Go-Ahead Verkehrsgesellschaft. Lederle ist bei der Stadt Stuttgart im Gesundheitsmanagement angestellt.

Für die Weltmeisterschaft, bei der 23 Teams antreten, wünschen sich die United Angels, dass Team Deutschland erneut unter den fünf besten Nationen landet. „Außerdem wollen wir punktemäßig an „Team Berlin 1“ herankommen. Nur weil wir sie einmal geschlagen haben, heißt das nicht das wir uns ausruhen“, betont Rebecca Müller. Sie freue sich, dass ihr Team endlich die Lorbeeren für das harte Training erntet. „Die Choreo können wir alle blind aufführen.“ Ihr Lieblingselement ist die Todesspirale, die sie zusammen mit Mirjam Lederle vorführt. Bei dem Element wird Lederle, gehalten von Müller, auf einem Bein gleitend in fast horizontaler Position um Müllers Körperachse gezogen.

Zu den ebenfalls sehr anspruchsvollen Elementen ihrer Choreografie gehört das Kreuzen. Dabei fährt ein Teil des Teams durch den anderen Teil hindurch. Zeitlich muss alles perfekt abgestimmt sein, um sich nicht gegenseitig zu behindern. Durch Sprünge, spezielle Schritte oder Spiralen kann der Schwierigkeitsgrad erhöht werden.

Am 31. März geht es los in New York

Eine Woche vor der WM fliegt das Team nach New York, um sich an die Zeitverschiebung sowie die anderen Maße der Eishallen zu gewöhnen. Am Freitag, 31. März, starten sie dann mit ihrem Kurzprogramm. Am darauffolgenden Tag laufen sie die Kür.

Trotz großer Vorfreude auf die WM gibt es Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Rebecca Müller schätzt, dass diese jedes Teammitglied zwischen 2000 und 3000 Euro kosten wird. Das Team hat einen Crowdfunding-Aufruf gestartet. Dieser bezieht sich auf drei Punkte: einen Zuschuss für die Unterkunft, die Eismiete für das tägliche Training und die Fahrtkosten. Unter www.united-angels.de findet man mehr Infos zum Team sowie einen Link, der auf die Spendenseite führt.